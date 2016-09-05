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Президент ЮАР призвал развитые страны G20 не препятствовать передаче технологий Африке

Международная панорама
5 сентября, 18:13 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
"В этом смысле, права на интеллектуальную собственность не должны использоваться для создания барьеров на пути индустриализации Африки", - заявил Джейкоб Зума
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Президент ЮАР Джейкоб Зума

Президент ЮАР Джейкоб Зума

© Sean Gallup/Getty Images

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума призвал в понедельник развитые страны на саммите "двадцатки" не чинить препятствий в передаче передовых технологий африканским государствам, чтобы обеспечить их экономическое развитие.

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"Необходимо обеспечить передачу технологий и инвестиций, чтобы Африка не отставала. В этом смысле, права на интеллектуальную собственность не должны использоваться для создания барьеров на пути индустриализации Африки", - заявил он.

Зума также призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) изучить вопрос незаконного вывода капитала из Африки. "Прекращение нелегальных финансовых потоков играет важную роль в развитии африканского континента. ЮАР предлагает, чтобы ВТО рассмотрела этот вопрос. Если справиться с этим вызовом, то это принесет миллионы долларов африканским правительствам для достижения целей устойчивого развития", - уверен президент ЮАР.

При условии разумного управления, "двадцатка" способна открыть достаточные возможности для проведения необходимой реформы глобального управления и осуществления международной повестки развития, считает Зума.

ЮАР является единственной африканской страной - членом "двадцатки".

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