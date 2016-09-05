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Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова

Международная панорама
5 сентября, 18:54 UTC+3
Решение о визовой либерализации должно быть утверждено Советом ЕС, а также Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге
Материал из 1 страницы
© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, внутренним и общим делам проголосовал за отмену визового режима для граждан Грузии. Голосование состоялось в штаб-квартире ЕП в Брюсселе.

Голосование в Комитете ЕП носит рекомендательный характер. Решение о визовой либерализации должно быть утверждено Советом ЕС, а также Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге.

Комитет Европарламента проголосовал также за отмену визового режима для граждан Косова.

Еврокомиссия 18 декабря прошлого года рекомендовала Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть возможность введения безвизового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной Республикой Косово, опубликовав соответствующие отчеты о выполнении ими планов действия по подготовке к безвизовому режиму.

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