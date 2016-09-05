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Представитель США назначен прокурором суда по военным преступлениям албанцев в Косове

Международная панорама
5 сентября, 19:25 UTC+3 /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Ранее расследованием этих преступлений занималась специальная следственная группа при ЕС
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ГААГА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Американец Дэвид Швейндимен назначен главным прокурором для расследования преступлений, совершенных во время и сразу после Косовской войны 1998-1999 годов. Об этом сообщили в самой прокуратуре.

Ранее расследованием этих преступлений занималась специальная следственная группа при ЕС. Швейндимен отметил, что специализированная прокуратура по Косову "продолжит эту деятельность, а также подготовку к следующему этапу работы". "С нетерпением ожидаю встречи с людьми из региона и представителями прессы, когда это будет необходимо", - подчеркнул он.

Специализированная прокуратура, которую возглавил Швейндимен, является частью специального суда, о создании которого было объявлено в начале этого года. Инстанция должна заняться рассмотрением преступлений, совершенных членами Армии освобождения Косово (боровшейся за независимость Косово - прим. ТАСС) в отношении этнических меньшинств и политических оппонентов. Инстанция будет действовать по косовским законам, однако базироваться будет в Гааге по причинам безопасности, в частности, в связи с необходимостью должной защиты свидетелей.

Швейндимен ранее был главным прокурором специальной следственной группы Европейского союза в Косове. В 2000-е годы он возглавлял отдел по расследованию военных преступлений в прокуратуре Боснии и Герцеговины.

Выбор на Гаагу в качества места базирования суда пал после консультаций между Европейским союзом, косовскими и голландскими властями. Финансирование инстанции будет осуществляться из фонда ЕС.

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