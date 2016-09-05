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Сирийские войска уничтожили более 30 террористов ИГ к востоку от Алеппо

Международная панорама
5 сентября, 20:27 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Также сообщается, что уничтожены танк и пять внедорожников с пулеметами
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БЕЙРУТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили атаки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к востоку от Алеппо. Как сообщило информационное агентство SANA, боевики намеревались захватить летное училище в районе Дейр-Хафер.

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Защитники этого важного плацдарма правительственных сил "отразили нападение, противник понес потери". "Ликвидировано свыше 30 террористов, уничтожены танк и пять внедорожников с пулеметами", - говорится в военной сводке, переданной агентством. Сирийские бойцы успели вовремя заметить и уничтожить заминированную машину, которую использовали для прорыва банды ИГ.

По сведениям SANA, в субботу при попытке штурма территории училища в Дейр-Хафере были уничтожены 15 террористов.

На южном фронте в Алеппо войска вернули под контроль пригород Мшерфе, расположенный рядом с освобожденным в воскресенье комплексом военных училищ в Рамусе. "Противник несет большие потери и отступает в направлении города Хан-Тоуман. По его колоннам наносит удары авиация", - заявил SANA представитель командования ВС Сирии.

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Боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" в начале августа блокировали южные подступы к Алеппо, захватив предместье Рамуса и военные колледжи, служившие передовой линией обороны правительственных сил.

Сирийские войска и отряды ополченцев после ожесточенных боев сумели выбить противника со стратегических позиций, которые позволяют держать под контролем южные въезды в город.

Коридор через Рамусу в восточные районы Алеппо сейчас снова перекрыт. Попытка бандформирований прорвать блокаду окруженных армией вооруженных группировок на востоке Алеппо завершилась неудачей.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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