Трамп: Обаму встретили в КНР прохладно из-за отсутствия к нему уважения

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Прохладный прием, оказанный президенту США Бараку Обаме во время его визита в китайский город Ханчжоу, где прошел саммит Группы двадцати (G20), свидетельствует о полном отсутствии уважения властей КНР к американскому лидеру. Такое мнение высказал кандидат республиканцев на пост главы вашингтонской администрации Дональд Трамп на встрече с лидерами профсоюзов в Кливленде (штат Огайо).

Трамп напомнил, что китайская сторона, встречавшая Обаму в аэропорту, не подала трап к двери на верхнем ярусе президентского самолета. В результате президенту пришлось покидать воздушное судно через дверь на нижнем уровне. Обычно через нее глава Белого дома выходил из авиалайнера в условиях повышенной угрозы безопасности, к примеру, при прежних визитах в Афганистан и Ирак.

"Это знак полного неуважения", - утверждал Трамп. По словам миллиардера, если бы китайцы оказали ему в аэропорту такой же прохладный прием, он бы сразу же развернулся и улетел обратно. "Если бы так поступили со мной, я бы "приказал "закрыть двери" самолета и "убираться отсюда", сказал республиканец.

В Ханчжоу между принимающей стороной и американскими гостями произошел в субботу целый ряд перебранок на повышенных тонах, связанных прежде всего с обеспечением освещения прессой визита Обамы. Согласно газете The Wall Street Journal, первый "небольшой хаос" возник прямо на взлетно- посадочной полосе аэропорта, в который прибыл "бортом номер один ВВС США" американский лидер. Как пишет издание, один из членов китайской делегации, встречавшей Обаму, "кричал на персонал Белого дома" с момента выхода журналистов на посадочную полосу, желая, чтобы репортеры удалились.

Участник пресс-пула Белого дома - корреспондент газеты The Washington Post Уильям Уэн, в свою очередь, отметил, что разногласия продолжились в резиденции, где Обама и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры перед открытием саммита "двадцатки". По наблюдению СМИ США, серьезные споры шли, к примеру, с сотрудниками служб безопасности КНР, размещенными на этом объекте. Противоречия якобы чуть не вылились в рукоприкладство между китайской охраной и их коллегами- соотечественниками из других правительственных ведомств, помогавшими американской делегации.