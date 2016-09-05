В Бразилии полиция выдвинула обвинения 16 участникам антиправительственной акции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Полиция бразильского штата Сан-Паулу объявила о обвинениях в отношении 16 участников антиправительственной акции, задержанных в ночь на понедельник. Об этом сообщила на своем сайте газета Globo.

По ее данным, манифестантов подозревают в преступном сговоре и вовлечении несовершеннолетних в противозаконную деятельность. Правоохранительные органы утверждают, что задержанные принесли на митинг камни, маски, кусок арматуры и "другие предметы, которые могут быть использования для совершения актов вандализма". В одной компании с ними находились десять подростков.

Адвокат подозреваемых Марселу Феллер заявил, что дело носит политический характер. "Задержание этих молодых людей, не совершивших никакого проступка, меня пугает. Очевидно, что в дело вмешалась политика, на кону стоит свобода собраний каждого из нас", - отметил юрист. В свою очередь сенатор Линдберг Фариас из перешедшей в оппозицию Партии трудящихся (ПТ) объявил, что подаст иск против военной полиции Сан-Паулу за превышение служебных полномочий в отношении манифестантов.

Акции протеста против импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф проходят в Сан-Паулу с 29 августа практически ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. 4 сентября акции протеста состоялись сразу в нескольких городах южноамериканской республики. По данным организаторов, в Сан-Паулу на улицы вышли около ста тысяч человек.

Протестующие требовали отставки нового президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Некоторые манифестанты несли плакаты с лозунгом "Нет государственному перевороту!" - так Руссефф и ее сторонники называют процесс импичмента, в результате которого она потеряла власть.

Манифестация, участники которой организовали шествие по проспекту Паулиста, в течение нескольких часов проходила мирно. Однако в момент завершения акции группа митингующих вступила в противостояние с правоохранительными органами около одной из станций метро. В итоге полиция применила против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. По данным СМИ, два человека пострадали.