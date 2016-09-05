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Слова Штайнмайера о новом регламенте для перемирия в Донбассе объяснили "ошибкой перевода"

Международная панорама
5 сентября, 22:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
Недоразумение, по данным украинской версии сайта агентства Deutsche Welle, могло возникнуть из-за того, что СМИ цитировали слова Штайнмайера, который выступал на иностранном для него английском языке
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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Заявление министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о выработке нового регламента "режима тишины" в Донбассе, которое он сделал накануне в Осло, опровергли во внешнеполитическом ведомстве страны, сославшись на ошибку в переводе. Об этом говорится в сообщении на украинской версии сайта агентства Deutsche Welle.

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"Как сообщили в министерстве иностранных дел Германии, слова главы германского МИД Франка-Вальтера Штайнмайера об урегулировании в Донбассе были неправильно интерпретированы СМИ", - сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что "новых инициатив нет".

"По словам источника, недоразумение могло возникнуть из-за того, что СМИ цитировали слова Штайнмайера, который выступал на иностранном для него английском языке", - сообщает агентство.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины".

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов.

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
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