Слова Штайнмайера о новом регламенте для перемирия в Донбассе объяснили "ошибкой перевода"

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Заявление министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о выработке нового регламента "режима тишины" в Донбассе, которое он сделал накануне в Осло, опровергли во внешнеполитическом ведомстве страны, сославшись на ошибку в переводе. Об этом говорится в сообщении на украинской версии сайта агентства Deutsche Welle.
"Как сообщили в министерстве иностранных дел Германии, слова главы германского МИД Франка-Вальтера Штайнмайера об урегулировании в Донбассе были неправильно интерпретированы СМИ", - сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что "новых инициатив нет".
"По словам источника, недоразумение могло возникнуть из-за того, что СМИ цитировали слова Штайнмайера, который выступал на иностранном для него английском языке", - сообщает агентство.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины".