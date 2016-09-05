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Трамп заявил, что примет участие во всех трех раундах теледебатов с Клинтон

Международная панорама
5 сентября, 23:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Миллиардер также заявил, что он не репетирует свою грядущую встречу с Клинтон лицом к лицу
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп готов провести все три намеченных раунда общенациональных теледебатов со своей соперницей Хиллари Клинтон. Об этом миллиардер, находящийся в поездке по штату Огайо, заявил журналистам на борту своего самолета.

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"Я с нетерпением жду дебатов", - сказал Трамп, подчеркнув, что участие в этих мероприятиях является "важным элементом" предвыборной борьбы. При этом миллиардер заявил, что помешать его участию в дебатах сможет лишь ураган или другое стихийное бедствие. Как напоминает в связи с этим агентство Associated Press (AP), американские СМИ ранее муссировали слухи, что Трамп якобы намерен пропустить как минимум один раунд теледебатов.

Миллиардер также рассказал журналистам, что он не репетирует свою грядущую встречу с Клинтон лицом к лицу. "Я видел, как люди готовились так тщательно, что когда доходило до дела, они просто были не в состоянии говорить", - отметил он.

Год назад независимая комиссия решила, что дебаты кандидатов на пост президента США состоятся 26 сентября (понедельник), 9 октября (воскресенье) и 19 октября (среда). Однако Трамп предлагал провести их в другие дни, так как на уже утвержденные даты выпадают матчи по американскому футболу, что может, по его словам, негативно сказаться на телеаудитории. Впоследствии он заявлял, что проведет дебаты с Клинтон лишь на собственных условиях. В избирательном штабе демократов отметили, что Клинтон готова принять участие во всех трех раундах дебатов со своим соперником.

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