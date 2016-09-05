Эр-Рияд обвинил Тегеран в попытке политизировать хадж

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Власти Ирана политизируют ситуацию вокруг хаджа и не хотят, чтобы граждане Исламской Республики совершали паломничество. С соответствующим заявлением выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф Аль Сауд.

"Иранские власти - вот, кто не хочет, чтобы паломники поехали на хадж", - приводит слова наследника престола Саудовское агентство печати. Он отметил, что в Тегеране стремятся политизировать посещение святых мест в Мекке и Медине - городах, где расположены главные святыни ислама. "Королевство предоставляет иранцам те же условия, что другим гостям Бога (паломники). До начала сезона иранская хадж-миссия для своих граждан потребовала особых условий, отличающихся от стандартов, которым следуют другие страны", - пояснил Мухаммед бен Наиф.

Принц, который также занимает пост главы МВД, подчеркнул, что королевство "предоставляет все возможности и оказывает всю помощь паломникам с тем, чтобы каждый мусульманин мог выполнить этот долг с легкостью и безопасно, а затем спокойно вернуться в свою страну".

Ранее лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к пересмотру системы управления исламскими святынями и подверг королевство резкой критике за организацию хаджа. "Правители Саудовской Аравии должны понести ответственность за те преступления, причиной которых стали их действия повсюду в исламском мире", - подчеркнул иранский руководитель, обратив внимание на то, что процедура совершения хаджа стала "небезопасной для кого бы то ни было".

Хаменеи напомнил о прошлогодней трагедии в долине Мина, жертвами которой, по его словам, "стали несколько тысяч человек" (согласно данным саудовских властей, погибли около 800 человек, в том числе 464 иранца). "Эта трагедия произошла по вине властей Саудовской Аравии. К такому выводу пришли многие наблюдатели и аналитики. Некоторые из них полагают, что она была спланирована", - подчеркнул иранский лидер.

Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа