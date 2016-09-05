Власти Мали укрепят центральные регионы страны, подвергшиеся атакам вооруженных боевиков

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РАБАТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Власти Мали пообещали укрепить центральные регионы страны, подвергшиеся за последнее время серии атак вооруженных боевиков.
Как заявил министр безопасности и гражданской обороны Салиф Траоре, в сложившейся ситуации "присутствие в центральных районах Мали одних лишь подразделений полиции и жандармерии недостаточно". "Нужна настоящая армейская операция, и это то, что мы решили сделать", - подчеркнул Траоре. Министр также сообщил о создании совместных патрулей с соседними странами - Алжиром, Буркина-Фасо, Мавританией и Нигером - с целью "предотвращения оборота оружия на границах".
В минувшую пятницу вооруженные боевики на сутки захватили город Бони в регионе Мопти. В результате власти приняли немедленные кадровые решения - в отставку был отправлен министр обороны и по делам ветеранов Тиеман Юбер Кулибали. Его сменил Абдулай Идриса Майга.
До этого, 19 июля, террористы, связанные с группировкой "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", атаковали военный лагерь в Нампале (регион Сегу), в результате чего были убиты 17 военнослужащих, а еще 37 получили ранения.
В обнародованном сегодня коммюнике Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) "решительно осудила последние атаки, совершенные против сил обороны и безопасности Мали и инфраструктуры регионов Сегу и Мопти". В Миссии также подтвердили оказание помощи властям Мали. Речь, в частности, идет о размещении подразделения миротворцев в Бони.
В последние месяцы зафиксировано заметное обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В связи с этим в конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года. Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.