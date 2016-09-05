Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Мали укрепят центральные регионы страны, подвергшиеся атакам вооруженных боевиков

Международная панорама
5 сентября, 23:54 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Министр безопасности и гражданской обороны страны также сообщил о создании совместных патрулей с Алжиром, Буркина-Фасо, Мавританией и Нигером с целью "предотвращения оборота оружия на границах"
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Власти Мали пообещали укрепить центральные регионы страны, подвергшиеся за последнее время серии атак вооруженных боевиков.

Как заявил министр безопасности и гражданской обороны Салиф Траоре, в сложившейся ситуации "присутствие в центральных районах Мали одних лишь подразделений полиции и жандармерии недостаточно". "Нужна настоящая армейская операция, и это то, что мы решили сделать", - подчеркнул Траоре. Министр также сообщил о создании совместных патрулей с соседними странами - Алжиром, Буркина-Фасо, Мавританией и Нигером - с целью "предотвращения оборота оружия на границах".

В минувшую пятницу вооруженные боевики на сутки захватили город Бони в регионе Мопти. В результате власти приняли немедленные кадровые решения - в отставку был отправлен министр обороны и по делам ветеранов Тиеман Юбер Кулибали. Его сменил Абдулай Идриса Майга.

До этого, 19 июля, террористы, связанные с группировкой "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", атаковали военный лагерь в Нампале (регион Сегу), в результате чего были убиты 17 военнослужащих, а еще 37 получили ранения.

В обнародованном сегодня коммюнике Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) "решительно осудила последние атаки, совершенные против сил обороны и безопасности Мали и инфраструктуры регионов Сегу и Мопти". В Миссии также подтвердили оказание помощи властям Мали. Речь, в частности, идет о размещении подразделения миротворцев в Бони.

В последние месяцы зафиксировано заметное обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В связи с этим в конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года. Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Мали
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в Екатеринбурге
5
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
6
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
7
Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток
Темы дня
Реклама