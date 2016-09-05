СМИ: не менее 26 человек погибли в Йемене в ходе борьбы за нефтеносный район

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 сентября. /ТАСС/. Не менее 26 человек погибли в ходе боестолкновений к востоку от столицы Йемена, которые произошли между проправительственными войсками и хуситами. Об этом сообщило агентство AFP.
"16 повстанцев были убиты и еще десятки ранены, - сообщил источник AFP в ВС Йемена. - Десять солдат правительственных войск погибли, 12 получили ранения". Противоборствующие стороны пытались установить контроль над нефтеносным районом Сарвах к востоку от Саны.
Вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.