СМИ: министр юстиции Габона подал в отставку из-за переизбрания президента страны

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РАБАТ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Габона Серафен Мундунга подал заявление об отставке в знак протеста против переизбрания Али Бен Бонго Ондимба на пост президента страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Заметив, что правительство не реагирует на проблему необходимости достижения мира и консолидации демократии, я принял решение оставить свой пост в правительстве страны", - цитирует агентство слова министра.
Правительство в Габоне назначается президентом и несет перед ним ответственность.
Президентские выборы в Габоне состоялись 27 августа, а 31 августа избирательная комиссия сообщила, что победу на них одержал действующий глава государства Али Бен Бонго Ондимба, правящий страной с 2009 года. Согласно данным избиркома, он получил поддержку 49,80% жителей республики. За 73-летнего Жана Пинга, основного соперника Бонго Ондимбы, проголосовали 48,23% избирателей.
В ночь на 1 сентября на улицы Либревиля вышли многочисленные демонстранты, недовольные итогами народного волеизъявления. После этого в столице и Порт-Жантиле, втором по величине городе страны, вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников кандидата от оппозиции с силами правопорядка, сопровождавшиеся актами вандализма, грабежами и поджогами государственных учреждений.