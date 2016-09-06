Конгресс США возвращается с каникул, впереди споры о бюджете и выборы

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские законодатели во вторник возвращаются к работе после летних каникул. Они сразу же приступят к традиционным дебатам по федеральному бюджету, которые в этом году будут прерваны выборами в Конгресс. Они проходят параллельно с выборами президента США и завершатся 8 ноября переизбранием всей Палаты представителей и трети Сената.

Дела бюджетные

Сенаторам и конгрессменам нужно будет найти время для решения проблемы финансирования федерального правительства, учитывая, что новый фискальный год начинается уже с 1 октября. Получается, что у членов Палаты представителей на это остается меньше месяца.

В последние годы Конгресс не успевал проголосовать за общий законопроект о выделении средств госучреждениям к этой дате из-за политических разногласий между Белым домом и республиканской оппозицией. В таких случаях законодатели принимают резолюции о временном финансировании правительства. В результате до конца декабря проект бюджета удается согласовать.

Однако на этот раз республиканцы могут попробовать растянуть данный процесс вплоть до вступления в должность нового президента США в конце января будущего года. Примерно такой план действий недавно своим однопартийцам представил республиканец Пол Райан - спикер Палаты представителей. Демократы же выступают резко против подобного развития событий. "Мы ничего не станем переносить на следующий год, и каждый республиканец должен иметь это в виду", - сказал журналистам лидер демократов в Сенате Гэри Рид.

Отдельным пунктом в повестке Конгресса все еще стоит принятие оборонного бюджета. В течение всего лета сотрудники аппаратов комитетов по делам ВС сводили воедино версии двух палат.

Данный документ закладывает $3,4 млрд на усиление безопасности союзников США в Европе, что почти в четыре раза больше, чем в текущий период. В тексте бюджетного законопроекта уточняется, что эти деньги предназначены "на значительное расширение" американского присутствия в Европе, включая "развертывание там дополнительных сил США и отправку туда техники для обеспечения возможности размещения дополнительной бронетанковой бригады".

Кроме того, в текст инициативы, скорее всего, будет включено положение, разрешающее поставку вооружений Украине. Но не исключено, что разработчики дополнят его рядом условий. В самом Министерстве обороны США не раз говорили о том, что поставлять вооружения Киеву не планируют.

В то же время ожидается, что Конгресс в очередной раз профинансирует закупку у России еще 18 ракетных двигателей РД-180 в период до 2022 года.

Законопроект о санкциях

Еще до ухода на каникулы комитет Палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект под названием "О стабильности и демократии на Украине".

Он, в частности, запрещает американскому правительству "принимать какие-либо меры или оказывать помощь", которая бы подразумевала "признание российского суверенитета над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". Авторы документа также выступают за сохранение введенных ранее в отношении Москвы санкций, пока президент "не убедит Конгресс в том, что контроль Украины над Крымом будет восстановлен".

Документ на данный момент не значится в расписании работы нижней палаты Конгресса США, хотя технически он уже может быть поставлен на голосование конгрессменов.

Зика и Верховный суд

На первом же заседании Сенат приступит к обсуждению вопроса о выделении средств на борьбу с вирусом Зика. Белый дом запрашивает на эти цели до $1,9 млрд.

Пока администрация заимствует деньги из фондов, средства которых были ранее заложены на лечение больных, заразившихся вирусом Эбола, подчеркивая, что это лишь временное решение проблемы. Республиканцы настаивают на сокращении запрошенной суммы до $1,1 млрд.

Другим камнем преткновения остается назначение нового члена Верховного суда Меррика Гарлэнда, чью кандидатуру ранее предложил президент Барак Обама. Сначала Гарлэнд должен выступить на слушаниях в профильном комитете Сената, после чего уже вся палата примет решение о его утверждении. Однако оппозиция отказывается запускать сам этот процесс, полагая, что данный вопрос следует решать уже следующему главе государства.