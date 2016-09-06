Депутаты Верховной рады открывают новый политический сезон на Украине

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Пятая сессия депутатов Верховной рады откроется во вторник выступлением президента Украины Петра Порошенко о ситуации во внутренней и внешней политике страны. После "летних каникул" парламентариев ждет непростая работа, так как страна все сильнее погружается в экономический кризис на фоне падения национальной валюты и повышения коммунальных тарифов для населения.

Проверка задания на лето

Верховная рада ушла на "каникулы" с законодательными долгами, которые, в частности, препятствовали продолжению программы МВФ в стране. Принять их мешали серьезные разногласия политиков, которые то блокировали трибуну, то срывали заседание. В связи с этим от Порошенко ожидают, что он потребует от парламентариев безотлагательного рассмотрения около полутора десятка документов. В Киеве этой осенью ожидают третий транш МВФ на $1 млрд, поэтому у Рады мало времени, чтобы охватить законопроекты о децентрализации, приватизации, а также реформах в полиции и судебной сфере.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить базу для реформы энергетического сектора, которая, как оптимистично заверял спикер парламента Андрей Парубий, "готовы к одобрению". Это законы "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и "О рынке электроэнергии", за их принятие ЕС обещает Киеву €600 млн на реформы.

С прошлой сессии в Раде также зависли поправки в налоговое законодательство.

Плюс Донбасс

Урегулирование ситуации на востоке страны стояло особняком с первых дней Рады текущего созыва, однако всегда находилась причина отложить проблемы региона в долгий ящик. От новой сессии все также ждут двух решений: согласование выборов в местные органы власти и наделение Донбасса особым статусом на уровне Конституции.

Законопроекта о выборах в Донбассе пока нет в повестке парламента на текущую сессию. Но его могут предложить к обсуждению и принятию в любой момент. Так, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что законопроект о выборах в Донбассе могут внести в Раду уже в сентябре, но его шансы на утверждение практически нулевые.

"Закон могут внести в Раду и рассмотреть, но не принять", - полагает депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин. По его мнению, внести в парламент законопроект о выборах в Донбассе попытаются в течение полугода, однако это не значит, что его примут. Он уточнил, что проект закона разрабатывали "вне стен парламента при участии иностранных и украинских дипломатов".

Второй связанный с Донбассом вопрос - конституционные изменения, которые бы наделяли регион особым статусом, но для его утверждения в Раде нет трехсот голосов. И, как отмечают украинские эксперты, это голосование сейчас или в следующую сессию может серьезно пошатнуть позиции Порошенко, спровоцировав политический кризис.

Минус имущество

Законопроект о специальной конфискации активов, которые правоохранительные органы посчитают нажитыми неправомерным путем, - один из самых скандальных документов в парламенте. К полноценному обсуждению постановления Рада пытается подступиться уже почти год, несколько раз его ставили на голосование, но всегда безуспешно.

Авторы инициативы полагают, что закон позволит изъять в пользу государства денежные средства и имущество экс- президента страны Виктора Януковча и его окружения, а после потратить их на армию. Считается, что речь идет о сумме до $1,5 млрд.

"Конфискация в госбюджет арестованных средств окружения Януковича вряд ли возможна в 2016 году. Подобная ситуация негативно влияет на бюджетный процесс", - полагает министр финансов Александр Данилюк. По его словам, в этом году заложено 7,7 млрд гривен (около $310 млн) от спецконфискаций. "Такой подход к бюджетированию, когда мы что-то закладываем, а потом не получаем, нужно прекращать", - отметил министр.

Противники этой законодательной инициативы уверены, что в стране может начаться правовой беспредел: по формальным предлогам люди правящей группы смогут забирать все что угодно.

Бюджет на ум пошел

Премьер-министр Владимир Гройсман среди основных задач нового политического сезона назвал принятие "правильного" бюджета на 2017 год и пообещал подать его на рассмотрение депутатам еще до 15 сентября. При этом он исключил традиционные для Украины затягивание с процедурными вопросами, сопровождающими обсуждение и утверждение бюджета. Однако это вновь может стать проблемой, поскольку депутаты не успевают принять изменения в налоговый кодекс, а также ряд налоговых законов.

Функция Национальной полиции

Новый этап реформирования предстоит Национальной полиции. Министерство внутренних дел предлагает Раде утвердить поправки в действующий закон, что позволит объявить внутренний конкурс на детективов среди следователей и оперативников. Предполагается, что в таком случае создание института детективов займет около полугода.

Кроме того, ожидаются изменения в Уголовно- процессуальном кодексе, на чем настаивает глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, считающая этот документ "самым либеральным".

Смотрим в книгу

На рассмотрение депутатов вновь попадут законопроекты, связанные с российско-украинскими отношениями. Правительство планирует к концу сентября передать на утверждение Раде закон о запрете книг "пропагандистского характера" из РФ. "Мы должны выставить заслон, препятствие законодательного характера пропагандистской продукции из России. Мы намерены его внести в парламент в сентябре", - обещал ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Что и требовалось доказать

Открывающаяся сессия Рады станет еще более напряженной и горячей, чем предыдущие, считает политолог Владимир Фесенко. Он объяснил это тем, что оппозиция попытается получить политические дивиденды от роста тарифов ЖКХ. "Постепенно страсти в парламенте станут более горячими и острыми. Начиная с октября, тарифная проблема станет актуальной, политические силы попытаются совершить атаку на правительство и спровоцировать парламентский кризис", - прогнозирует политолог.

По его мнению, начнется борьба, а ближе к декабрю "станет известно, кто победит". "Коалиция попытается продвинуть законопроекты, связанные с реформами, а часть оппозиции будет бороться за то, чтобы этот парламент прекратил свою работу и все пошли на выборы, а вот кто победит, мы будем знать до конца года", - уверен Фесенко.

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