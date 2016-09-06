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Польша требует, чтобы все виновные в нападениях на поляков в Великобритании были наказаны

Международная панорама
6 сентября, 1:37 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
"Для нас крайне важно, чтобы все виновные в этой трагедии, этом преступлении были наказаны", - заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак
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ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министры иностранных и внутренних дел Польши, прибывшие в понедельник в британскую столицу, чтобы обсудить с властями страны случаи нападений на поляков, встретились с главами МИД и МВД Соединенного Королевства и потребовали наказать всех виновных в этих инцидентах.

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О деталях переговоров они сообщили на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак получил от британской коллеги заверения, что она лично проследит за расследованием. "Для нас крайне важно, чтобы все виновные в этой трагедии, этом преступлении были наказаны", - сказал Блащак, выразив удивление, что подозреваемые в убийстве поляка в Харлоу были выпущены под залог.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский указал, что они приехали в Лондон "не для того, чтобы критиковать или обвинять, а чтобы поговорить о фактах, о произошедшем и вместе решать эти проблемы". "Мы предложили помощь польской полиции, которая могла бы сотрудничать с британской полицией, обсудили образовательные программы, которые должны показать, какой большой вклад поляки вносят в экономику и культуру Великобритании", - добавил он.

Нападение в Харлоу

В ночь на воскресенье в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков, их избили, пострадавшие попали в больницу: один с переломом носа, другой с рассеченной бровью. За неделю до этого также в Харлоу группа молодых людей напала на двух поляков средних лет. В результате стычки один из них скончался. Полиция расследует, что стало причиной произошедшего: обычное хулиганство или межнациональная ненависть.

Положение поляков в Великобритании 3 сентября обсуждалось в ходе встречи в Варшаве министрами иностранных дел двух стран Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном. Глава МИД Польши выразил надежду, что власти Соединенного Королевства будут заботиться о безопасности проживающих там поляков, община которых насчитывает, по разным данным, от 600 тыс. до 1 млн человек. Джонсон признал, что "поляки вносят огромный вклад в культуру и экономику Великобритании". "В нашем обществе не должно быть места ксенофобии", - отметил он.

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