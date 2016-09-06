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Власти Вельса запретили мигрантам-подросткам гулять ночью без присмотра

Международная панорама
6 сентября, 1:53 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Запрет продлится до 11 сентября, когда завершатся народные гулянья на городской ярмарке
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ВЕНА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Власти австрийского Вельса запретили мигрантам-подросткам покидать ночью свои общежития без сопровождения во избежание новых случаев сексуальных домогательств по отношению к женщинам во время вечерних празднований на городской ярмарке. Запрет продлится до 11 сентября, когда завершатся народные гулянья. Об этом стало известно в понедельник по итогам совещания администрации города и компаний, управляющих общежитиями для беженцев.

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Как заявил вице-бургомистр Вельса Герхард Кроис, необходимо призвать к ответственности руководство общежитий, чтобы они также приняли меры и начали контролировать своих постояльцев. Предполагается, что они внесут изменения в регламент пребывания в общежитии, который предусматривает запрет на выход подростков без присмотра после 20:00.

Администрация выставки-ярмарки уже разместила большее количество осветительных приборов в темных местах, к тому же прорабатывает дополнительный комплекс мер безопасности. "Мы отреагировали сразу же и увеличили число охранников", - приводит газета Kurier слова представителя организаторов Петры Ляйнгартнер.

Задержано пятеро подозреваемых

Группа из семи молодых людей, предположительно афганцев, в ночь на субботу приставала к женщинам в толпе отдыхавших на ярмарке в Вельсе (федеральная земля Верхняя Австрия). Подозреваемым было от 15 до 20 лет. Заявления о сексуальных домогательствах поступили в полицию сначала от трех девушек, затем еще от пяти. Представители МВД не исключают, что жертвами домогательств стало большее число женщин, и просят потерпевших обращаться в правоохранительные органы.

Австрийские правоохранительные органы уже задержали пятерых мигрантов из Афганистана по подозрению в сексуальных домогательствах. Как отмечалось, одна из потерпевших опознала среди задержанных нападавшего.

Тем временем в полиции проинформировали, что помимо ночных инцидентов в Вельсе в минувшие выходные было зафиксировано еще три подобных случая в других городах Австрии.

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