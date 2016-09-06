Ким Чен Ын высказался за укрепление ядерных сил страны

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ПХЕНЬЯН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын в понедельник руководил запуском модернизированных баллистических ракет в артиллерийских частях "Хвасон", входящих в состав стратегических войск КНДР.
Как сообщает информационное агентство ЦТАК, председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета республики "считает необходимым вывести военный потенциал сдерживания на новый уровень путем всестороннего укрепления ядерных сил". "Следует добиваться новых успехов в укреплении ядерных сил в этом историческом году, когда в КНДР было проведено испытание водородной бомбы", - приводит ЦТАК слова главы государства. На испытательном полигоне, по данным информагентства, присутствовали представители ЦК ТПК.
Перед артиллерийскими частями "Хвасон", отмечает ЦТАК "поставлена задача нанести удар по американским базам в Тихоокеанском регионе в случае непредвиденных обстоятельств".
Как сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела в понедельник пуск трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. "Север произвел запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 мск)", - отмечается в сообщении.
В конце августа КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.