Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ким Чен Ын высказался за укрепление ядерных сил страны

Международная панорама
6 сентября, 2:11 дата обновления: 6 сентября, 2:13 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Как ранее сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела пуск трех баллистических ракет в акваторию Японского моря
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын в понедельник руководил запуском модернизированных баллистических ракет в артиллерийских частях "Хвасон", входящих в состав стратегических войск КНДР.

Читайте также новости по теме:
Ядерные испытания в КНДР
© EPA/KCNA, архив
Путин призывает к возобновлению переговоров по ядерной проблеме КНДР
Ким Чен Ын сфотографировался вместе с участниками запуска баллистической ракеты
СБ ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета республики "считает необходимым вывести военный потенциал сдерживания на новый уровень путем всестороннего укрепления ядерных сил". "Следует добиваться новых успехов в укреплении ядерных сил в этом историческом году, когда в КНДР было проведено испытание водородной бомбы", - приводит ЦТАК слова главы государства. На испытательном полигоне, по данным информагентства, присутствовали представители ЦК ТПК.

Перед артиллерийскими частями "Хвасон", отмечает ЦТАК "поставлена задача нанести удар по американским базам в Тихоокеанском регионе в случае непредвиденных обстоятельств".

Как сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела в понедельник пуск трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. "Север произвел запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 мск)", - отмечается в сообщении.

В конце августа КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Клинтон продолжает поддерживать бесполетную зону в небе над Сирией
5
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
6
Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток
7
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Командорских островах
Темы дня
Реклама