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Замгенсека ООН обсудил в Тегеране расширение сотрудничества в гуманитарной сфере

Международная панорама
6 сентября, 2:41 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В ходе дискуссий также обсуждалось укрепление партнерства между Ираном и Управленим ООН по координации гуманитарных вопросов
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ООН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в понедельник завершил двухдневный визит в Тегеран, обсудив с иранскими официальными лицами ситуацию в регионе и пути расширения двустороннего сотрудничества. Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), замгенсека организации провел встречи в министерстве иностранных дел страны, МВД и других структурах.

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В ходе дискуссий обсуждалось "расширение сотрудничества в сфере оказания гуманитарной помощи, а также укрепление партнерства между Ираном и УКГВ", - говорится в коммюнике по итогам визита. "Это была отличная возможность обсудить существенный опыт Ирана в управлении действиями по ликвидации стихийных бедствий и в гуманитарном реагировании, из которого мы можем многое почерпнуть", - прокомментировал Стивен О'Брайен состоявшиеся переговоры.

В УКГВ отметили, что заместитель генсека обменялся с иранской стороной взглядами на происходящее в Ираке, Сирии и Йемене, призвав иранское правительство "задействовать свое политическое влияние, чтобы помочь гуманитарному сообществу оказать помощь и предоставить защиту всем нуждающимся". "Конфликты в Сирии, Йемене и Ираке продолжают влиять на весь регион, в котором миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами или бежали в соседние страны. Иран играет очень важную роль в том, чтобы помочь нам обеспечить гуманитарные организации доступом к населению в регионе и за его пределами", - заявил О'Брайен.

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