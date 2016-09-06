В Венесуэле по подозрению в подготовке госпереворота задержаны четыре человека

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МЕХИКО, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота, который они якобы собирались осуществить 1 сентября на марше оппозиции. Об этом сообщил в понедельник глава разведывательной службы Густаво Гонсалес Лопес.
"Среди исполнителей Джиованни Васкес, Херонимо Гонсалес, Мануэль Гонсалес и Йель Мендес, которые были задержаны", - сказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión Лопес. Как он утверждает, к планировавшейся попытке госпереворота были также причастны оппозиционный депутат законодательного собрания штата Сулия Лестер Толедо, один из лидеров партии "Прогрессивный авангард" Карлос Мело и глава муниципалитета Марио-Брисеньо-Ирагорри в штате Арагуа Дельсон Гуарате.
По словам Лопеса, задержанные намеревались спровоцировать волну насилия на оппозиционном марше. "Они уже собираются 7 сентября осуществить планы, которые не удалось воплотить в жизнь 1 сентября", - сказал он.
На прошлой неделе сторонники оппозиции вышли на улицы Каракаса, чтобы потребовать от властей назначить дату референдума о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро. По оценкам политических противников главы государства, в марше приняли участие около 1 млн человек, по данным правительства - 25-30 тыс. По словам Мадуро, перед акцией протеста власти обнаружили лагерь с 92 наемниками из Колумбии и смогли предотвратить попытку государственного переворота.
Как объявил на марше исполнительный секретарь оппозиционного Блока демократического единства (БДЕ) Хесус Торреальба, в эту среду оппоненты Мадуро проведут новые манифестации. По замыслу организаторов, в Каракасе сторонники отставки президента должны в 12:00 по местному времени (19:00 мск) на 10 минут замереть на месте. В других городах протестующие пройдут маршем к местным отделениям Национального избирательного совета (НИС).