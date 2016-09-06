Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон утверждала, что якобы существуют "достоверные сообщения" о вмешательстве России в президентские выборы в США. С таким заявлением она выступила перед журналистами на борту самолета своего избирательного штаба.

"Я действительно обеспокоена достоверными сообщениями о вмешательстве российского правительства в наши выборы", - приводит ее утверждение газета "Политико". Находясь вместе с журналистами на борту самолета Boeing 737 "Stronger Together", экс-госсекретарь прокомментировала сообщения американских СМИ о расследовании спецслужбами страны последних кибератак. "Тот факт, что наши специалисты разведслужб сейчас изучают это (случаи кибератак) и принимают всерьез, вызывает некоторые важные вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс", - полагает бывшая первая леди.

Politico подчеркнула, что эта была первая пресс-конференция Клинтон за последние 275 дней, в то время как только в текущем году ее соперник Дональд Трамп провел 17 таких мероприятий для СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью международному информационному агентству Bloomberg опроверг сообщения о том, что Москва вмешивается в американские выборы. "Поэтому мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы, будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет", - сказал он.

"Если кто-то говорит, что он хочет работать с Россией, мы приветствуем это. А если кто-то, как Вы выразились (может быть, неточный перевод), хочет от нас избавиться - это совершенно другой подход, - заметил Путин. - Но мы и это переживем, здесь неизвестно, кто больше потеряет при таком подходе".