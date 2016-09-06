Лидер южнокорейской оппозиции назвала провальной внешнюю политику президента Пак Кын Хе

СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Лидер главной оппозиционной Народной партии Республики Корея (РК) Чу Ми Э подвергла жесткой критике политику правительства и президента в области безопасности и экономики. Об этом она заявила в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) страны.

В частности, она назвала "бесполезным" решение властей развернуть в РК американский зенитно-ракетный комплекс THAAD. "Эта система не сможет гарантировать безопасность наших граждан от северокорейских ракет", - подчеркнула Чу Ми Э. - Более того, решение о ее размещении является крупным дипломатическим провалом, поскольку вынуждает наших партнеров по переговорам с Пхеньяном - Китай и Россию - отвернуться от нас".

Лидер оппозиции в этой связи назвала проводимую президентом Пак Кын Хе внешнюю политику "устаревшей".

Чу Ми Э также раскритиковала правительство за недостаточные, по ее мнению, усилия, направленные на оживление национальной экономики. "Прибыль многих компаний упала до рекордно низких показателей, судостроительная, нефтехимическая, металлургическая промышленность сталкиваются с серьезнейшими вызовами в связи с падением экспорта и сокращением внутреннего потребления", - подчеркнула она.

Лидер оппозиции обвинила в сложившейся ситуации Пак Кын Хе и ее предшественника на президентском посту Ли Мён Бака.