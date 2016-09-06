Лидер южнокорейской оппозиции назвала провальной внешнюю политику президента Пак Кын Хе

Курс юаня вырос до 6,6676 за $1, на фоне успешного окончания саммита G20Экономика и бизнес 6 сентября, 5:31
Орел напал на женщину в австралийском зоопаркеПроисшествия 6 сентября, 5:30
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в СШАМеждународная панорама 6 сентября, 4:51
Слободин к концу недели вернется в РФ и даст показания следствиюПроисшествия 6 сентября, 4:40
От паводка в Приморье пострадали 18 из 34 муниципалитетовПроисшествия 6 сентября, 4:26
Трамп не исключил возможности предоставления гражданства США нелегальным мигрантамМеждународная панорама 6 сентября, 4:21
Электротеатр Станиславский к новому сезону откроет фотовыставку и малую сценуКультура 6 сентября, 3:16
Муфтий: не более 5% боевиков ИГ владеют основами исламаОбщество 6 сентября, 2:47
Мировой и московской премьерами откроет сезон оркестр СветлановаКультура 6 сентября, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Лидер главной оппозиционной Народной партии Республики Корея (РК) Чу Ми Э подвергла жесткой критике политику правительства и президента в области безопасности и экономики. Об этом она заявила в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) страны.
В частности, она назвала "бесполезным" решение властей развернуть в РК американский зенитно-ракетный комплекс THAAD. "Эта система не сможет гарантировать безопасность наших граждан от северокорейских ракет", - подчеркнула Чу Ми Э. - Более того, решение о ее размещении является крупным дипломатическим провалом, поскольку вынуждает наших партнеров по переговорам с Пхеньяном - Китай и Россию - отвернуться от нас".
Лидер оппозиции в этой связи назвала проводимую президентом Пак Кын Хе внешнюю политику "устаревшей".
Чу Ми Э также раскритиковала правительство за недостаточные, по ее мнению, усилия, направленные на оживление национальной экономики. "Прибыль многих компаний упала до рекордно низких показателей, судостроительная, нефтехимическая, металлургическая промышленность сталкиваются с серьезнейшими вызовами в связи с падением экспорта и сокращением внутреннего потребления", - подчеркнула она.
Лидер оппозиции обвинила в сложившейся ситуации Пак Кын Хе и ее предшественника на президентском посту Ли Мён Бака.