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Южная Корея в 2017 году увеличит расходы на оборону до $36,5 млрд

Международная панорама
6 сентября, 7:04 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Министерство национальной обороны страны сообщило, что это связано с возросшим уровнем угрозы со стороны КНДР. В следующем году на эти цели будет выделено $36,5 млрд против $33 млрд в нынешнем
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СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южная Корея увеличила оборонный бюджет на 2017 год на 4%. Как сообщило Министерство национальной обороны страны, это связано с возросшим уровнем угрозы со стороны КНДР.

В следующем году на эти цели будет выделено 40,4 трлн вон ($36,5 млрд) против 38,8 трлн вон ($33 млрд) в нынешнем.

"Для противодействия асимметричным угрозам со стороны Северной Кореи, проистекающим от ее ракетно-ядерной программы, Республике Корея крайне необходимо создание собственной системы ПВО KAMD ("КАМД"), способной в любое время засекать пуски, опознавать цели и перехватывать их", - подчеркивается в сообщении Минобороны.

В нем также отмечается, что из выделенных средств почти 11 млрд долларов планируется потратить на модернизацию систем ПВО и обновление военного авиапарка. Еще 25 млрд долларов уйдет на содержание военнослужащих и иные операционные расходы.

Ситуация на Корейском полуострове

В начале августа КНДР провела запуск баллистической ракеты типа "Нодон", которая упала в воду у побережья японской префектуры Акита, а в конце месяца ракета была запущена с подводной лодки в Японском море. Подобные действия Пхеньяна неизменно вызывают резкую критику со стороны различных представителей мирового сообщества, в первую очередь Японии, США и Южной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. В КНДР эту резолюцию не признают, ссылаясь на то, что ядерное испытание было произведено в интересах самообороны на фоне агрессивной политики США, а запуск ракеты-носителя своей целью преследовал мирное исследование космоса.

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Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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