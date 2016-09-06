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СМИ: бразильскую компанию подозревают в поставках оружия в Йемен в обход санкций

Международная панорама
6 сентября, 7:06 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Речь идет о 8 тыс. единиц огнестрельного оружия, преимущественно пистолетах и револьверах
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в адрес местной компании - производителя оружия Forjas Taurus в незаконной поставке ее продукции в Йемен. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, соответствующий иск был направлен в суд штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Речь идет о 8 тыс. единиц огнестрельного оружия, преимущественно пистолетах и револьверах. По данным следствия, эта продукция поставлялась в восточноафриканское государство Джибути, а оттуда переправлялась в Йемен через контрабандиста Фареса Мохаммеда Хасана Манаа. Представители Forjas Taurus отвергают обвинения, утверждая, что конечным адресатом были клиенты из Джибути. На время разбирательства поставки огнестрельного оружия в эту страну были приостановлены.

Вооруженный конфликт в Йемене

Вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. Однако в наиболее активную фазу он перешел в марте 2015 года после вторжения так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Режим санкций в отношении Йемена, предусматривающий замораживание активов физических лиц и ограничение на поездки, был введен в феврале 2014 года, однако на протяжении нескольких месяцев в черный список не была внесена ни одна фамилия. В ноябре того же года в санкционный перечень были включены бывший президент Йемена Али Абдалла Салех и два главаря хуситов: Абдель Халик аль-Хоуси и Абдалла Яхья аль-Хаким.

В апреле 2015 года СБ ООН расширил адресные санкции, внеся в список лидера повстанцев Абделя Малеку аль-Хоуси, а также Ахмеда Абдаллы Салеха - сына экс-президента Салеха. Кроме того, Совбез ввел в действие запрет на поставки оружия, боеприпасов, военных транспортных средств и оборудования всем пятерым лицам и тем, "кто действует от их имени или по их указанию в Йемене".

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Военная операция в Йемене
Страны
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