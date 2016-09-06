СМИ: два человека погибли, восемь ранены в результате взрыва в Таиланде

СМИ: первая партия iPhone 7 отправлена из КитаяЭкономика и бизнес 6 сентября, 7:39
Южнокорейская тезка Ким Чен Ына пострадала от американских санкцийМеждународная панорама 6 сентября, 7:27
Хоккеист Андрей Марков пока не собирается завершать профессиональную карьеруСпорт 6 сентября, 7:21
Правительство изменило порядок субсидирования клинических исследований лекарствОбщество 6 сентября, 7:18
В учении "Кавказ-2016" впервые принимают участие подразделения резервистовАрмия и ОПК 6 сентября, 7:00
Районная больница в Забайкалье купит фельдшерам велосипеды для поездок к больнымОбщество 6 сентября, 6:09
Без осадков и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 6 сентября, 6:06
Число госпитализированных с тепловым ударом в Японии резко сократилосьОбщество 6 сентября, 5:55
Курс юаня вырос до 6,6676 за доллар на фоне успешного окончания саммита G20Экономика и бизнес 6 сентября, 5:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.
По его данным, устройство сработало рядом с дорогой, по которой двигался полицейский патруль, сопровождавший учителей в школу. Место взрыва расположено неподалеку от местной школы. Среди пострадавших есть дети, а также четыре сотрудника полиции, уточняет телеканал.
Солдаты, полицейские и учителя часто становятся целями исламистских сепаратистов, которые пытаются добиться отделения от Таиланда трех мусульманских провинций: Паттани, Ялы и Наратхивата. За последние 11 лет в результате взрывов и перестрелок здесь погибли более 6,5 тыс. человек.