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СМИ: два человека погибли, восемь ранены в результате взрыва в Таиланде

Международная панорама
6 сентября, 7:30 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, сентября. /ТАСС
По данным Thai PBS, взрывное устройство сработало рядом с дорогой, по которой двигался полицейский патруль, сопровождавший учителей в школу
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БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, устройство сработало рядом с дорогой, по которой двигался полицейский патруль, сопровождавший учителей в школу. Место взрыва расположено неподалеку от местной школы. Среди пострадавших есть дети, а также четыре сотрудника полиции, уточняет телеканал.

Солдаты, полицейские и учителя часто становятся целями исламистских сепаратистов, которые пытаются добиться отделения от Таиланда трех мусульманских провинций: Паттани, Ялы и Наратхивата. За последние 11 лет в результате взрывов и перестрелок здесь погибли более 6,5 тыс. человек.

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