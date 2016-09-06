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Токио намерен вести переговоры о мирном договоре с РФ, исходя из базовой позиции

Международная панорама
6 сентября, 8:02 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
"Мы намерены упорно вести переговоры, исходя из базовой позиции о заключении мирного договора на основе решения проблемы возврата четырех островов", - заявил генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга
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ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония намерена вести переговоры о заключении мирного договора с Россией, исходя из своей базовой позиции, согласно которой Токио добивается передачи четырех российских островов Южно- Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Мы намерены упорно вести переговоры, исходя из базовой позиции о заключении мирного договора на основе решения проблемы возврата четырех островов", - сказал он.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Китае, отметил, что Советский Союз получил эти территории по итогам Второй мировой войны. "Эти результаты зафиксированы в международных правовых документах, - сказал он. - Но сам же Советский Союз в 1956 году после достаточно длительных и упорных переговоров подписал с Японией договор (Советско-японская совместная декларация - прим.ТАСС), в котором написано, по-моему в статье 9-й, надо проверить, я могу ошибиться, что два южных острова передаются японской стороне. Два".

Путин подчеркнул, что как юрист он может сказать, что хотя в документе написано, что территории "передаются", но не уточняется, "на каких условиях передаются и чей суверенитет сохраняется". Глава государства также обратил внимание на то, что после подписания и после ратификации обеими сторонами Япония от выполнения этого договора отказалась, посчитав, что она должна претендовать на все четыре острова. "Договор просто завис, а потом и Советский Союз объявил, что не собирается его выполнять", - добавил президент, напомнив, что позднее японцы попросили вернуться к обсуждению.

Путин также обратил внимание на наличие вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью и проблемами безопасности. "Все это находится в сфере нашего внимания и рассмотрения", - заключил он.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.

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