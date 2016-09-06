Президенты Вьетнама и Франции обсудили в Ханое сотрудничество двух стран

ХАНОЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам придает важное значение отношениям с Францией и выступает за их дальнейшее развитие по всем возможным направлениям сотрудничества. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг на прошедших здесь переговорах со своим французским коллегой Франсуа Олландом, который прибыл во Вьетнам с официальным визитом.

"Визит президента Франции откроет новые возможности для того, чтобы сделать еще более эффективным наше сотрудничество в таких областях, как экономика и образование", - отметил вьетнамский лидер. "Мы также договорились об укреплении взаимодействия в сферах обороны и обеспечения безопасности на море и в воздухе", - сообщил Чан Дай Куанг.

"Свежий ветер" для двусторонних связей

В свою очередь Олланд отметил, что его визит преследует цель "вдохнуть свежий ветер" в отношения стратегического партнерства между Францией и Вьетнамом, которые были установлены в 2013 году. Он сообщил, что в рамках этой поездки планируется подписание ряда крупных соглашений по экономическому и инвестиционному сотрудничеству Парижа и Ханоя. В частности, французский авиастроительный концерн Airbus заключил сделки на поставку 40 воздушных судов на общую сумму $6,5 млрд для трех вьетнамских авиаперевозчиков. Как сообщается, 10 лайнеров A350 купил вьетнамский национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines, 20 самолетов модели A321 приобрела наиболее динамично развивающаяся на вьетнамском рынке бюджетная авиакомпания VietJet Air, еще 10 A320 предназначаются для другого местного лоукостера - Jetstar Pacific.

Расширение сотрудничества

По словам Олланда, более 300 французских компаний и предприятий уже работает на вьетнамском рынке, который стал одним из наиболее мощно растущих в Азиатском регионе. Он выразил уверенность, что присутствие французского бизнеса во Вьетнаме продолжит активно расширяться в предстоящий период.

Как отмечалось на пресс-конференции по итогам переговоров глав двух государств, торгово-экономические отношения и инвестиционные связи между СРВ и Францией в последние годы развиваются весьма успешно. Франция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Вьетнама среди европейских стран. В 2015 году объем взаимной торговли превысил $4,2 млрд, увеличившись почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Также Франция занимает третье место среди стран Европейского Союза и 16-е место среди государств и территорий мира по инвестициям в экономику СРВ с общим объемом зарегистрированного капитала более чем $3,4 млрд.