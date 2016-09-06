СМИ: один человек погиб в результате третьего взрыва в Афганистане

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате третьего взрыва и последовавшей стрельбы в понедельник в афганском Кабуле. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство обороны страны.

По сведениям телеканала, целью нападавших было здание благотворительной организации. В настоящее время службы безопасности проводят его зачистку. В результате взрыва серьезно пострадали близлежащие дома.

Два мощных взрыва прогремели 5 сентября возле здания Министерства обороны Афганистана. Одна из сработавших бомб была на дистанционном управлении, второе взрывное устройство привел в действие смертник. В результате взрывов погибли не менее 30 человек и были ранены более 40.

Боевики радикального движения "Талибан"(запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за случившееся.

О группировке "Талибан" "Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ