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СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы

Международная панорама
6 сентября, 8:30 дата обновления: 6 сентября, 9:25 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 6, сентября. /ТАСС
Накануне Родриго Дутерте назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США - АСЕАН
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Родриго Дутерте

Родриго Дутерте

© EPA/MAST IRHAM

СИНГАПУР, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил сожаление по поводу оскорбления, высказанного им в адрес президента США Барака Обамы. Об этом сообщило агентство AFP.

"Он (Родриго Дутерте - прим. ТАСС) сожалеет о своих высказываниях в прессе, которые стали причиной такого конфликта", - приводит агентство коммюнике правительства Филиппин.

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В понедельник Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Филиппинский президент назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго- Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые уже на этой неделе пройдут в Лаосе.

В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" в Лаосе с ним. Позднее Белый дом объявил, что встреча между двумя лидерами, намеченная на 6 сентября, не состоится.

"Азиатский Дональд Трамп"

Стоит отметить, что Дутерте известен своими грубыми и жесткими высказываниями. Так, в ходе президентской кампании (Дутерте занял пост президента Филиппин в мае 2016 года) он советовал "забыть о правах человека" и обещал "убить 100 тыс. преступников и скормить их тела рыбам в Манильском заливе". СМИ называли Дутерте "азиатским Дональдом Трампом", сравнивая его с кандидатом на пост президента США, и не раз подвергали нынешнего главу государства жесткой критике.

В мае аналитики отмечали, что победа Дутерте на выборах может привести к изменениям во внешней политике страны. Однако, говорили эксперты, несмотря на то, что Дутерте "несистемный" человек, эти изменения скорее всего будут иметь ограниченный характер, прежде всего в том, что касается отношений с США.

В частности, директор центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отмечал, что "американо-филиппинские отношения вряд ли серьезно пострадают, потому что Филиппины настолько зависимы от США в вопросах безопасности, что могут быть флуктуации в отношениях, резкие заявления, но говорить о том, что эти отношения окажутся под ударом, преждевременно".

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