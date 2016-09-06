Полиция оцепила здание в столице Бангладеш из-за предполагаемых боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция оцепила здание в дипломатическом районе Дакки, столицы Бангладеш, из-за возможного нахождения в нем боевиков. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным агентства, в операции принимают участие сотни полицейских. Подробности пока не сообщаются.