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Полиция оцепила здание в столице Бангладеш из-за предполагаемых боевиков

Международная панорама
6 сентября, 9:25 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 6, сентября. /ТАСС
По данным агентства Синьуха, в операции принимают участие сотни полицейских
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция оцепила здание в дипломатическом районе Дакки, столицы Бангладеш, из-за возможного нахождения в нем боевиков. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным агентства, в операции принимают участие сотни полицейских. Подробности пока не сообщаются.

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