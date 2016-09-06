Батальон НАТО прибудет в Латвию весной

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РИГА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Многонациональный батальон НАТО под руководством Канады может быть дислоцирован в Латвии весной следующего года. Об этом сообщил посол республики в Канаде Карлис Эйхенбаумс.
"Думаю, это может произойти весной, но обязательно в первой половине года. Это будет тщательно спланировано и точно станет известно уже совсем скоро - осенью", - сказал он местному информагентству LETA. Как добавил дипломат, скорее всего прибытие подразделения состоится, когда "растает снег".
Эйхенбаумс подтвердил, что ключевую роль в формировании дислоцируемого в Латвии батальона сыграет Канада. "Канада здесь стала лидером. Несомненно, США и НАТО остаются основой, но большую координационную работу по созданию многонационального батальона в Латвии проведет именно Канада", - отметил он.
Лидеры НАТО на саммите в Варшаве 8-9 июля приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов альянса в странах Балтии и Польше с начала 2017 года. Численность дислоцированного в Латвии подразделения составит 1 тысячу военнослужащих. По данным телеканала CBS, около 450 из них в начале следующего года в республику направит Канада. Помимо наземных сил, Оттава планирует предоставить также до шести своих истребителей CF-18 и фрегат ВМС.
Как заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе, до конца текущего года страна потратит порядка €19 млн на прием батальона НАТО. Эти средства пойдут на усовершенствование имеющейся инфраструктуры, а также строительство казарм.