Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Батальон НАТО прибудет в Латвию весной

Международная панорама
6 сентября, 9:48 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов
Лидеры НАТО на саммите в Варшаве 8-9 июля приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов альянса в странах Балтии и Польше с начала 2017 года
Материал из 1 страницы

РИГА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Многонациональный батальон НАТО под руководством Канады может быть дислоцирован в Латвии весной следующего года. Об этом сообщил  посол республики в Канаде Карлис Эйхенбаумс.

Читайте также новости по теме:
Отношения России и НАТО
© Администрация Президента России
Лавров: РФ не может признать законными интересы, которые отстаивает НАТО
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Зачем армию России подняли по тревоге

"Думаю, это может произойти весной, но обязательно в первой половине года. Это будет тщательно спланировано и точно станет известно уже совсем скоро - осенью", - сказал он местному информагентству LETA. Как добавил дипломат, скорее всего прибытие подразделения состоится, когда "растает снег".

Эйхенбаумс подтвердил, что ключевую роль в формировании дислоцируемого в Латвии батальона сыграет Канада. "Канада здесь стала лидером. Несомненно, США и НАТО остаются основой, но большую координационную работу по созданию многонационального батальона в Латвии проведет именно Канада", - отметил он.

Лидеры НАТО на саммите в Варшаве 8-9 июля приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов альянса в странах Балтии и Польше с начала 2017 года. Численность дислоцированного в Латвии подразделения составит 1 тысячу военнослужащих. По данным телеканала CBS, около 450 из них в начале следующего года в республику направит Канада. Помимо наземных сил, Оттава планирует предоставить также до шести своих истребителей CF-18  и фрегат ВМС.

Как заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе, до конца текущего года страна потратит порядка €19 млн на прием батальона НАТО. Эти средства пойдут на усовершенствование имеющейся инфраструктуры, а также строительство казарм.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Отношения России и НАТО Инициатива о размещении военной техники США в Европе
Страны
Канада Латвия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
3
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
4
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Каримова
7
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
Темы дня
Реклама