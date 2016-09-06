В Таджикистане амнистирована активистка запрещенной Партии исламского возрождения

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ДУШАНБЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Советник по правовым вопросам запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Зарафо Рахмони, приговоренная ранее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, вышла в понедельник на свободу по амнистии. Об этом сообщила газета "Азия-Плюс".
По ее информации, амнистия Рахмони соответствует всем положениям действующего законодательства. К тому же, как отмечает издание, у бывшей заключенной четверо несовершеннолетних детей.
44-летняя Рахмони стала единственной женщиной, задержанной вместе с другими членами ПИВТ по обвинению в сотрудничестве с группировкой бывшего заместителя министра обороны Абдухалима Назарзоды и причастности к попытке государственного переворота в сентябре прошлого года.
ПИВТ была зарегистрирована в республике в 1991 году. Год спустя власти Таджикистана обвинили исламистов в развязывании гражданской войны и запретили деятельность их организации. В 1997 году после подписания в Москве Общего соглашения о мире партия была легализована и в течение последующих лет вплоть до 2015 года представлена в парламенте страны.