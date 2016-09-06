В Китае готовы укреплять отношения с Филиппинами

ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Пекин готов к укреплению отношений с Манилой. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение президента США Барака Обамы не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин Родриго Дутерте.

"Филиппины являются долгосрочным соседом Китая. Мы надеемся улучшить китайско-филиппинские отношения и верим, что это удовлетворяет чаяниям народов обеих государств. Китай готов поддерживать диалог с Филиппинами, к совместному укреплению отношений", - сказала дипломат.

Ранее Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Филиппинский президент назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые уже на этой неделе пройдут в Лаосе.

Таким образом Дутерте прокомментировал сообщения СМИ о том, что Обама может поднять тему убийства более 2 тысяч человек в результате начатой филиппинским лидером борьбы с торговлей наркотиками в своей стране.

В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" в Лаосе с ним.