Рейсы в лондонском аэропорту Сити задержаны из-за акции протеста

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ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Полеты в международном аэропорту Лондон-Сити были прекращены в связи с акцией протеста, которую устроили на взлетно-посадочной полосе активисты движения за права человека Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность"). Об этом сообщил официальный представитель аэропорта.
"Взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта из- за нахождения на ней манифестантов", - цитирует его вещательная корпорация "Би-би-си". По словам представителя Лондон-Сити, все прибывающие самолеты направляются в другие аэропорты.
На место происшествия вызвана полиция, которая пытается урегулировать опасную ситуацию. Согласно ее информации, девять активистов "приковали себя" на взлетно-посадочной полосе. "Блюстители порядка проводят с ними переговоры и ожидают прибытия специалистов для того, чтобы высвободить манифестантов", - отметил один из офицеров полиции. Акция протеста проводится в связи с гибелью более 3 тысяч мигрантов в Средиземном море.
Ранее представители Black Lives Matter перекрывали важные транспортные артерии в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Ноттингеме, чтобы почтить, по их словам, "память тех, кто умер в заключении, а также выразить протест против продолжающегося насилия на расовой почве".
Лондон-Сити расположен почти в 5 км от международного финансового центра - лондонского Сити. В 2015 году услугами этого аэропорта воспользовались 4,3 млн человек.