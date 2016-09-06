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США выделят $90 млн на обезвреживание миллионов неразорвавшихся американских бомб в Лаосе

Международная панорама
6 сентября, 10:54 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, сентября. /ТАСС
Факт бомбардировок страны в Вашингтоне долгое время официально не признавали
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БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация США направит $90 млн на обезвреживание нескольких миллионов неразорвавшихся кассетных бомб на территории Лаоса, оставшихся после бомбардировок американской армии.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Средства будут выделены в течение трех лет. "За последние 20 лет США внесло $100 млн для принятия мер (по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов), позволивших снизить ежегодную смертность (от взрыва бомб) с 300 до 50 случаев", - цитирует агентство заявление Белого дома.

Президент США Барак Обама во вторник прибыл во Вьетнам для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Обама стал первым американским лидером, когда-либо посетившим Лаос во время исполнения своих президентских обязанностей.

На территории Лаоса, по разным подсчетам, находятся несколько десятков миллионов неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными в период с 1964 по 1973 годы. Бомбардировка Лаоса велась во время войны во Вьетнаме, чтобы "отрезать" пути, по которым вьетнамские партизаны получали подкрепление и продовольствие.

Факт бомбардировки Лаоса в США долгое время официально не признавали.

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