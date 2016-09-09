"Никто ничего не забыл": 11 сентября 2001 года глазами очевидца

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. "Нет, никто ничего не забыл. Съездите в Нью-Йорк в эти дни, вы ощутите, какой глубокой печалью наполнен воздух там", - рассказала корр. ТАСС Джэнис Брукс, сотрудница компании Euro Brokers, которая, как обычно, пришла во вторник 11 сентября 2001 года рано утром на работу в офис, расположенный в Южной башне Всемирного торгового центра.

"Самолет только что влетел в здание - убирайтесь оттуда!"

Я приехала в офис рано. Гил Шарф, глава Euro Brokers и мой босс, был в тот момент в Лондоне и мне нужно было переслать ему по факсу отчеты за предыдущий день.

На своем рабочем месте я была уже в 7:30 утра. Позавтракав, я отправила первый факс и начала собирать данные для второго отчета, одновременно получив банковский перевод.

Помню, как я подняла трубку, чтобы позвонить в Лондон и услышала громкий взрыв. Монитор моего компьютера заморгал, все мерцало. Я увидела, как из окна офиса напротив летела бумага, было много пыли.

Я побежала за угол, чтобы найти Брайана Кларка, который попросил меня не паниковать, предположив, что произошло обрушение и пообещав разобраться. Я вернулась на свое место, а затем услышала, как какой-то мужчина прокричал "Все, уходим отсюда!". Я прошла по коридору, сказав своим коллегам, что хочу уйти. Затем вернулась за сумкой. Я уже было хотела уйти, но сперва решила позвонить в Лондон и рассказать Гилу о том, что происходит. Трубку снял Робин Кларк, управляющий директор лондонского представительства. Я очень хорошо помню наш с ним разговор:

- Роб, что-то происходит рядом с нами. С нами все в порядке, но мы уходим.

- Что-то происходит? Черт возьми, Джэнис, самолет только что влетел в здание - убирайтесь оттуда!

Не помню, попрощалась ли я и повесила ли вообще трубку. Я просто схватила сумку и побежала. Встретив по пути Брайана Кларка, Дана Смита и Доменика Мирковича я рассказала им о том, что мне сказал Робин. Еще помню запах того, что, как я знаю теперь, было авиационным топливом. Мы выбежали в основной коридор, до сих пор не зная, что делать дальше. Я и мои коллеги оказались на пересечении нескольких путей. Один из них, Стив Чакник, сказал "давай, Джэнис, нужно идти вниз". И мы побежали к пожарному выходу.

"Туфли на каблуке пришлось снять"

Лестничная клетка уже была забита людьми, спускавшимися сверху. При этом все общались, даже подшучивали и в целом вели себя спокойно. Я понимала, что мне нужно держаться рядом с тем, кого я хоть немного знаю. И мне было спокойнее, когда рядом находился какой-нибудь сотрудник моей компании, пусть мы и не знакомы. Туфли на высоком каблуке мне пришлось снять.

Когда мы спустились до 72 этажа прозвучало оповещение от службы безопасности здания. Они заверили нас, что здание в порядке, пожарные и спасатели не проводят эвакуацию, так как они заняли площадь перед Всемирным Торговым Центром, где был экстренно развернут госпиталь для оказания помощи раненным. Нам сказали, что мы должны уйти с пожарной лестницы и вернуться в свои офисы. Ближайший выход был на 70 этаже. Мы прошли вниз еще два пролета и попали в офис Morgan Stanley. Сообщение о том, что здание в безопасности, повторилось, нам пообещали, что лифты скоро снова заработают.

На лифтовой площадке на тот момент находилось уже десять человек. Мы прождали минуты три, но лифтов все не было. После этого мы решили пойти пешком. Лестничная клетка была заполнена людьми, которые спускались вниз. Мы постарались начать подниматься. Помню, одна девушка спросила, куда мы идем. Я ей рассказала, что служба безопасности велела всем вернуться на рабочие места. Она продолжила идти вниз. Нам пришлось подождать минуту, пока лестница не освободится. Всего нас было семеро.

Спустя десять минут мы вышли в коридор. Я сделала буквально пять шагов, когда услышала глухой стук (башню протаранил второй самолет - прим. ТАСС). Здание стало трястись, это длилось секунд пять. Я пошатнулась и прижалась к стене, а сзади меня обрушился потолок. Пепел и дым наполнили воздух. Один мужчина постарался добраться до двери, через которую мы вошли, но проход был завален.

"Кто-то кричал и плакал"

Потом я услышала крик женщины, от которого кровь застыла в жилах. Какой-то мужчина звал на помощь, а еще был слышен очень громкий стук. Мы пошли дальше по коридору и поняли, что он раздается с другой стороны одной из дверей. Кто-то кричал и плакал. Человек в белой рубашке смог открыть ее, за ней находились шестеро человек, у всех был шок, они были в крови. У одной женщины вся рука была окровавлена. Я увидела глубокий, до кости порез от плеча до локтя. Один из наших парней перевязал ее при помощи своей футболки. У нее также были порезаны ноги, лицо исцарапано стеклом. Рядом с ней был мужчина, его руки были все в порезах. У другого человека рана проходила от спины до шеи, сзади он был весь в крови. Те, кто был со мной, доставали из груди другого мужчины куски стекла.

Галерея 10 фото Галерея © AP Photo/Michel Euler 10 крупнейших терактов в мире

Мы услышали громкий звук, а затем в окне мы увидели, как прямо на нас из другой башни летит огненный шар. Стекла вылетели и в тот момент мы решили, что соседнее здание падает на нас. Потом появилась та женщина, которая кричала - ее глаза были залиты кровью, сочившейся из глубокой раны на лбу.

Мы пошли к двери, ведущей на лестницу, она была завалена обломками, сверху свисали провода. Мы смогли разобрать все это, но за ней были лишь дым и темнота. Но, как по волшебству, на этаже оказалась вторая дверь, раньше я на нее и внимания не обращала. Она тоже была заблокирована, но мужчине в белом, которого, как потом оказалось, зовут Питер Роджерс, удалось открыть ее достаточно широко, чтобы мы могли протиснуться.

Мы начали спускаться вниз. На лестничной клетке было светло, но на ступенях лежали куски бетона. Кроме того, там было много взорвавшихся банок с колой и прорвало одну из труб. Вода лилась на пол и он стал очень скользким. Но уже через шесть пролетов стало чище. Слышно лишь было, как люди кашляют и стонут. Одна из женщин, как оказалась, страдала астмой и ей приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Дама с порезанной рукой шла с трудом, ее нога кровоточила. Наступая на пол каждый раз, она оставляла кровавый отпечаток.

Я пыталась сдержать панику и мой внутренний голос говорил мне "успокойся". Спустя какое-то время я увидела, что на моей рубашке была кровь, немного, но это меня шокировало. Я встала как вкопанная и начала стягивать ее с себя. Незнакомый мужчина сказал мне, что со мной все хорошо, но нам нужно двигаться. По пути нам никто не попадался, только на восьмом этаже мы увидели пожарных. Они шли наверх. Хотя они и заметили, что среди нас были раненные, они решили, что мы в порядке, и продолжили подниматься.

"Внизу царил настоящий хаос"

Через десять пролетов раненная женщина остановилась и начала громко стонать. Она уже не могла идти и просила нас оставит ее там, прислать за ней помощь. Боб Ман, человек из нашей группы, сказал "нет". Без лишних слов он усадил ее себе на спину и так они прошли восемь, десять, двенадцать этажей... Все это время она плакала.

В общем зале внизу царил настоящий хаос. Направление нам указали сотрудники портовой администрации. Все киоски были закрыты, пока мы шли к выходу, на встречу нам постоянно шли полицейские и пожарные. Мы вышли из Всемирного торгового центра и попали на Либерти-стрит. В этот момент раненную женщину подхватили врачи "скорой". Их с еще одним мужчиной отвели в разбитый прямо там госпиталь.

Боб взял меня за руку и мы побежали. Перейдя дорогу мы наткнулись на махавшего нам полицейского, который показывал, куда идти. Так мы добрались до Бруклинского моста. Весь нижний Манхэттен был эвакуирован, экстренные службы всех направляли именно к мосту.

Джэнис добралась до своего дома в Бэттери-парк (примерно 1,6 км от ВТЦ), пыталась созвониться со своими друзьями. Линии были перегружены. После чего она увидела, как упала первая башня.

Потом я услышала гул, похожий на тот, что был сегодня. Но этот был громче. Я говорила по телефону с моим другом из Хьюстона, связь оборвалась. Телевизор отключился. Мне казалось, что здание движется, посуда начала дребезжать, окна завибрировали. Я подняла голову и увидела, как тьма буквально обволакивает мой дом. Словно находясь в трансе, я видела, как медленно вздымаются облака (пепла и пыли). Одно за одним, мои окна погружались во тьму, словно сверху кто-то завесил их ковром. В конце я уже не могла разглядеть свою руку, вытянутую перед собой. Помню, как я сидела и плакала на диване, раскачиваясь назад и вперед, думая, что я умру. Я была очень напугана. "Я умру, я одна", - думала я. Никогда не забуду это чувство.