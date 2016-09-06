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МИД Ирана: теракты в Сирии свидетельствуют о бессилии экстремистов на поле боя

Международная панорама
6 сентября, 11:02 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми призвал мировое сообщество "проявить решительность в противостоянии терроризму, отказаться от безразличия по отношению к его покровителям"
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ТЕГЕРАН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран решительно осуждает серию терактов, совершенных в понедельник в сирийских провинциях Тартус, Хомс, Хасеке и в пригороде Дамаска. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

"Преступления такфиристов (радикальных исламистов) и их ваххабитских покровителей совершаются против гражданского населения. Это свидетельствует о бессилии террористов на поле боя и является следствием их поражений в ходе боевых действий. Такая тактика характерна для действий экстремистов как в Сирии, так и в Ираке и Йемене", - подчеркнул дипломат, слова которого распространили во вторник иранские информагентства.

Гасеми выразил соболезнования сирийским властям и народу в связи с последними терактами и призвал мировое сообщество "проявить решительность в противостоянии терроризму, отказаться от безразличия по отношению к его покровителям".

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