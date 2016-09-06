Украина в 2017 году выделит на оборону 3% от ВВП

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украина планирует потратить на обеспечение обороноспособности страны 3% от ВВП страны в 2017 году. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Относительно планов на модернизацию сферы обороны: почти 3% ВВП на оборону это много в сравнении с 1%, который был раньше, но больше мы себе позволить не можем, так как военная нагрузка на бюджет и соцсферы уже критическое", - сказал он. Президент также призвал парламент принять закон об оборонном государственного заказе и выполнить его в 2017 году.

В своем выступлении спикер Верховной рады Андрей Парубий также подчеркнул, что "укрепление оборонного потенциала Украины должно стать приоритетом в работе парламента". "В бюджете - 2017 мы должны использовать все возможности для обеспечения социальной защиты населения, но мы должны помнить, что приоритетным должен стать вопрос обороны воюющей страны", - сказала он.

Спикер рады выразил убежденность, что правительство внесет проект бюджета на 2017 год на рассмотрение парламента в установленные сроки этой осенью.

Согласно бюджету Украины на 2016 год, на оборону и безопасность страны направлялось 5% от валового внутреннего продукта страны.

Ранее депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности заявил, что программа оборонного государственного заказа на Украине в 2016 году провалена, по состоянию на первое сентября выполнено лишь 20%.