Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укрепляться

САМАРКАНД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим приездом в Узбекистан выразил отношение ко всему узбекскому народу и первому президенту республики Исламу Каримову, считает премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев.

"Ваш сегодняшний приезд о многом говорит и мы вам очень благодарны. Это то плечо настоящего друга, когда для нас, для республики тяжелое время, мы скорбим о нашем первом президенте Исламе Абдуганиевиче (Каримове)", - сказал премьер Узбекистана на встрече с Путиным.

Премьер выразил благодарность за приезд на траурные мероприятия премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "Мы вчера все смотрели ваше интервью в Китае и ваши отзывы о нашем уважаемом Исламе Абдуганиевиче. Вы правильно сказали, что за эти годы была выстроена серьезная структура взаимоотношений между Узбекистаном и Россией", - сказал Мирзиёев.

Премьер республики отметил, что для Узбекистана взаимоотношения с Россией "были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством". "Я думаю, и все это знают, что у нас и Ислам Абдуганиевич говорил всегда, и мы это будем продолжать, что с Российской Федерацией у нас отношения, внешнеполитическая деятельность совершенно стратегическая. Мы это будем продолжать развивать", - сказал он.

Премьер заверил, что тот "мост", который Путиным и Каримовым долгие годы выстраивался, будет укрепляться. "Сегодняшний ваш приезд в Узбекистан говорит о вашем личном отношении к нашему уважаемому Исламу Абдуганиевичу, о вашем отношении к узбекскому народу. Сегодня и в Ташкенте, и в Самарканде, по всей стране с гордостью говорят, что ваш шаг, ваш приезд о многом говорят", - сказал глава правительства Узбекистана.