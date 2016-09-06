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Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укрепляться

Международная панорама
6 сентября, 11:14 UTC+3 САМАРКАНД САМАРКАНД 6, сентября. /ТАСС
Премьер-министр также отметил, что для Узбекистана взаимоотношения с Россией "были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством"
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Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САМАРКАНД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим приездом в Узбекистан выразил отношение ко всему узбекскому народу и первому президенту республики Исламу Каримову, считает премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев.

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"Ваш сегодняшний приезд о многом говорит и мы вам очень благодарны. Это то плечо настоящего друга, когда для нас, для республики тяжелое время, мы скорбим о нашем первом президенте Исламе Абдуганиевиче (Каримове)", - сказал премьер Узбекистана на встрече с Путиным.

Премьер выразил благодарность за приезд на траурные мероприятия премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "Мы вчера все смотрели ваше интервью в Китае и ваши отзывы о нашем уважаемом Исламе Абдуганиевиче. Вы правильно сказали, что за эти годы была выстроена серьезная структура взаимоотношений между Узбекистаном и Россией", - сказал Мирзиёев.

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Премьер республики отметил, что для Узбекистана взаимоотношения с Россией "были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством". "Я думаю, и все это знают, что у нас и Ислам Абдуганиевич говорил всегда, и мы это будем продолжать, что с Российской Федерацией у нас отношения, внешнеполитическая деятельность совершенно стратегическая. Мы это будем продолжать развивать", - сказал он.

Премьер заверил, что тот "мост", который Путиным и Каримовым долгие годы выстраивался, будет укрепляться. "Сегодняшний ваш приезд в Узбекистан говорит о вашем личном отношении к нашему уважаемому Исламу Абдуганиевичу, о вашем отношении к узбекскому народу. Сегодня и в Ташкенте, и в Самарканде, по всей стране с гордостью говорят, что ваш шаг, ваш приезд о многом говорят", - сказал глава правительства Узбекистана.

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