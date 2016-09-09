"Я видел, как люди выпрыгивали из окон": 11 сентября 2001 года глазами очевидца

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. "Это был прекрасный день. Было тепло, но не жарко, небо было ясным. На улице было просто прекрасно. Я помню, как посмотрел в небо и подумал: "какая красота!". Все произошло совершенно неожиданно", - рассказал ТАСС Джонатан Вахтел, продюсер телеканала Fox News - один из первых журналистов, оказавшихся на месте терактов.

"Огромный огненный шар прошел над Пятой авеню"

Интересно, что в этот день проходили выборы. Вроде, в городской совет. Кругом были предвыборные плакаты, но в итоге они в тот день не состоялись.

В то утро я отвез ребенка в школу в Мюррей-хилл, на 32-й улице. Я уже ехал на автобусе на работу на другую сторону Манхэттена, когда получил на пейджер сообщение из бюро: "небольшой самолет врезался в здание Всемирного торгового центра. Пожалуйста, съезди посмотри, что произошло". Или что-то вроде того.

Галерея 10 фото Галерея © AP Photo/Michel Euler 10 крупнейших терактов в мире

Я почувствовал, что дело срочное. Давайте признаем - что бы ни врезалось в башни-близнецы, это уже заслуживает внимания. Такие инциденты уже случались. В тот момент это не казалось терактом. Никто ничего не знал наверняка. Казалось, что это просто небольшой самолет, у которого возникли проблемы с навигацией.

Как бы то ни было, я сошел с автобуса на следующей остановке и поймал такси. Когда мы ехали вниз по Пятой авеню, приближаясь к башням-близнецам, второй самолет врезался (в Южную башню ВТЦ).

После этого огромный огненный шар, вызванный столкновением и взрывом прошел над Пятой авеню. Водитель инстинктивно ударил по тормозам и отказался ехать дальше. Я дал ему двадцать долларов, выбежал из машины. Я был на достаточно большом расстоянии, чтобы видеть, как поднимается дым от первой башни, и смог сделать несколько снимков, пока шел в направлении ВТЦ.

В тот момент я понял, что это террористическая атака. У меня не было никаких сомнений.

Я дошел до самого основания башен. В тот момент обе уже были охвачены огнем. Подходы к ним еще не были перекрыты, кроме того, у меня было удостоверение, выданное полицией.

"Было много дезинформации"

Моя задача состояла в том, чтобы подготовить работу для съемочной группы. Нужно было найти место для прямого включения, обеспечить всю инфраструктуру - телефонные линии и прочее.

Я говорил по телефону с водителем флайки (передвижная телевизионная станция), нашли место на Черч-стрит, потом выясняли, кто приедет из центра, переживали за то, какого черта происходит. Понимали, что ситуация чрезвычайная, что это, очевидно, террористическая атака.

Я слышал, как кто-то в эфире говорил, что на борту самолета, возможно, находятся химикаты, и я про себя подумал: "черт подери". Кто-то еще сказал, что одновременно совершены 11 террористических атак. Было много дезинформации.

Как и на войне, первой жертвой в такой ситуации становится правда. В такой ситуации возникают всевозможные теории.

Я помню мужчину в куртке с надписью "ФБР", они уже начали расследование происходящего. Я краем глаза видел на земле какие-то фрагменты самолета, похожие на шасси, которые медленно горели".

Сотовая связь работала со сбоями. Было непросто дозвониться куда-то. Когда башни рухнули, все пошло к черту в плане связи.

В тот момент я думал о своем ребенке, о своей жене, об их благополучии, о своих родных… В тот момент я не думал о том, что могу умереть.

"Я помню этот грохот"

…Но когда рухнули башни, это было нечто совсем другое. Я помню этот грохот.

... показалось, что с момента столкновения самолетов и падения башни прошло минуты 4. Время летит, когда работаешь в такой ситуации.

Я находился на Черч-стрит. Я пытался решить одну проблему - я понимал, что у нас не будет нормальной сотовой связи, поэтому пытался найти стационарную телефонную линию.

Я помню, как вошел в какой-то бар и обсуждал с управляющим, могу ли воспользоваться их телефонной линией. Я сказал, что отойду, а когда вернусь, мы продолжим разговор.

Когда я вышел на улицу, я услышал страшный грохот. Позже я стал свидетелем того, как рухнула вторая башня, но в случае с первой рев был просто невероятным, как будто все вокруг меня засасывало в пропасть, вызванную землетрясением. Кругом все грохотало, звук был очень громкий. В этом районе очень плотная застройка, так что звук отражался от зданий и эхо еще более усиливало эффект.

Я находился очень близко. Вокруг были здания, так что я был защищен от падающих обломков. Хотя если бы башня завалилась на бок, я бы наверняка погиб.

"Это было чем-то похоже на фильм "Годзилла"

В этом смысле интересно то, как рухнули здания. Они сложились в гармошку, за что надо сказать спасибо архитекторам. Они не рухнули так, как фильмах про Кинг-Конга или Годзиллу.

Я никогда не думал об этом, но это было чем-то похоже на фильм "Годзилла". В том смысле, что царила паника, происходили ужасные вещи. И потому, все это происходило в Нью-Йорке, хотя, конечно, в первом фильме про Годзиллу действие на самом деле разворачивалось в Токио.

В тот момент я не думал о пассажирах, которые погибли, находясь на борту. Я больше думал о том, что происходит на месте событий.

Стоял, как загипнотизированный, мне было любопытно, что, черт возьми, происходит, что будет дальше.

Затем появилось это огромное облако. Огромное грязное облако, которое приближалось, подобно песчаной буре. Первым делом ты думаешь: "ничего себе!", а затем приходит мысль: "о боже, оно идет прямо на меня!". В этот момент видишь, как начинают бежать люди. Многим из них удалось скрыться до того, как их накрыло облако. Мне это не удалось.

Я помню, что башни были позади меня, я повернул налево, пробежав несколько кварталов, и в тот момент меня накрыло облако. Я бежал, но оно поворачивало за угол, словно преследовало меня.

После того, как меня накрыло облако, я перестал что-либо видеть, я не мог дышать. Я помню, как задыхался, как шел по улице вслепую, на ощупь, отчаянно пытаясь найти какое-нибудь укрытие, потому что знал, что в противном случае мне конец.

Я задержал дыхание, не помню на сколько, потому что решил, что если не сделаю это, то обречен.

Я отметил для себя несколько вещей. Что нельзя дышать. Что я должен задержать дыхание на максимально длительное время. Еще я обратил внимание на то, что слышу, как бьется мое сердце, чувствую свой пульс.

Я помню, что абсолютно ничего не слышал вокруг себя . Царила полная тишина, как будто у меня были затычки в ушах. Поначалу я слышал вой сигнализаций, но затем все затихло, потому что завеса была настолько плотной, что ни звук, ни свет не могли ее преодолеть. Наступила гробовая тишина.

К счастью, я нащупал какую-то дверь и очутился в фойе здания, в котором были люди. Я видел, как некоторых рвало, люди были в панике. Лучше бы меня тоже вырвало, потому что я бы избавился от ядовитых частиц в легких.

Я остался внутри и воспользовался телефоном, чтобы позвонить в бюро и сказать им, что происходит, а также понять, что мы будем делать дальше, где припаркуем фургон и будем вести репортаж, даже несмотря на то, что у нас не будет никакой связи. Я сказал, что не смог найти телефонную линию. Нам просто надо довольствоваться тем, что есть.

Как только облако рассеялось - я заметил это, потому что в фойе была стеклянная дверь, - я вышел на улицу и мы начали вести репортаж.

"Все было объято хаосом"

После этого рухнула вторая башня. Когда это произошло, я стоял на Черч-стрит вместе с коллегой Риком Левенталом (вел репортаж с места терактов). Мы видели, как башня начала рушиться сверху вниз. В то время я уже смог скрыться от облака, потому что уже знал, что делать. Кроме того, нас заблаговременно отодвинула полиция, которая не хотела, чтобы мы находились слишком близко.

В тот момент все было объято хаосом. Место событий не было оцеплено, не было заграждений. Было просто несколько постовых, они не смогли взять ситуацию под контроль так, как, возможно, хотели.

Чудесным образом мне на мобильный дозвонился мой брат. Я не знаю, как это ему удалось. Это был один единственный звонок. Это произошло до того, как рухнула вторая башня. Я сказал ему, что я жив, что со мной все в порядке. Я попросил его позвонить моей жене и попросил позаботиться о ней и ребенке, убедиться, что они уехали из Нью-Йорка, потому что мы не знали, что еще может произойти. После этого связь прервалась.

"Все казалось каким-то нереальным"

Я видел, как люди выпрыгивали из окон.

Когда я увидел это, то подумал о том, какой абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди, я думал о том, через какие муки они прошли, чтобы решиться на подобное. Это разбивало мне сердце.

Люди казались такими ничтожными в сравнении с этой исполинской башней.

Вообще масштаб происходящего казался таким странным… Я не могу сказать, что это было подобно взрыву атомной бомбы, но люди казались ничтожными и бессильными.

Я видел, как из башен выходят окровавленные люди. Это было похоже на кино. Все казалось каким-то нереальным.

Я отчетливо помню пожарных, которые входили внутрь со снаряжением, как перед этим они смотрели наверх и качали головой. Наверное, многие из них потом погибли.

"Башни казались вечными"

То, что башни могут рухнуть, казалось невообразимым. Если ты американец, вырос здесь, да даже если ты иностранец, который смотрел фильмы о США, то они для тебя были символом, чем-то вроде Тадж-Махала или даже чем-то большим.

Они казались вечными. В голове никогда не возникала мысль, что они перестанут существовать, ну разве что в результате какой-нибудь невообразимой ядерной атаки.

В тот день я вернулся домой после полуночи, около часа или двух ночи. Я страшно устал, но утром мне пришлось вставать очень рано и возвращаться на место терактов.

Я был на месте терактов, координировал освещение событий. Кругом был дым, вредные частицы. Это угнетало.

Туда нельзя было подъехать. Ближайшей остановкой была Канал-стрит, от которой нужно было идти пешком, предъявив удостоверение прессы.

Прошло какое-то время, пока мы начали пользоваться респираторами. Сначала у нас были защитные маски, такие, как используются на стройке. Спустя несколько дней появились респираторы.

Теперь у нас на работе есть респираторы - на тот случай, если будет применен слезоточивый газ или произойдет нечто подобное.

Теперь я определенно возьму с собой респиратор, если надо будет работать в такой ситуации. И защитные очки, потому что от частиц пыли ужасно жгло глаза.

"Снов об этом у меня нет"

У меня не возникают перед глазами кадры из прошлого, как фильмах, но я начинаю вспоминать какие-то вещи.

Снов об этом нет, хотя у других, наверное, случаются.

Раньше я много бегал. Теперь нет. Я вел спортивный образ жизни, играл в баскетбол. Теперь я кашляю после того, как говорю определенное время. Раньше у меня такого никогда не было. Раньше я пел для своего старшего сына. Теперь у меня второй ребенок, и у меня сбивается дыхание, когда я начинаю петь.

Каждый год я прохожу обследование в медицинском центре Нью-йоркского университета. Это называется "регистр ВТЦ". Они берут анализы крови, измеряют объем легких, спрашивают психологические вопросы… Спрашивают, испытываю ли я чувство тревоги, просят оценить от 1 до 10, ощущаю ли я упадок сил, сонливость, не утратил ли я желание общаться с людьми.

Некоторые из людей, которые прошли через то же, что и я, столкнулись с серьезными проблемами. Я видел, как на медобследование приходили действительно больные люди, у которых, возможно, рак или еще чего-то. Ведь многие умерли от токсинов, вредных веществ.

Я работал на месте событий несколько недель, пока мне не пришлось отправиться в Афганистан, что на самом деле меня спасло.