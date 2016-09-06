Госсекретарь МВД Латвии: решение снизить пособия беженцам было ошибкой

РИГА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Решение правительства Латвии уменьшить пособия для беженцев, прибывающих по квотам ЕС, было ошибкой. Мигранты, вместо того, чтобы остаться в республике и интегрироваться в общество, уезжают в другие страны Западной Европы. Об этом во вторнк заявила государственный секретарь Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане.

"Решение снизить пособия беженцам было неправильным, поскольку это не способствует тому, чтобы они здесь начали свою жизнь", - сказала она в интервью Латвийскому телевидению. "Мы понимаем, что они сюда приехали без ничего, и для жизни здесь им нужно было что-то для старта, пособие", - добавила она.

По ее словам, Латвии придется отчитываться перед Еврокомиссией в связи с тем, что прибывшие в республику беженцы вскоре уезжают в страны Западной Европы и просят там предоставить им соответствующий статус. "Я не думаю, что стоит ожидать каких-то штрафных санкций, поскольку этого не предусмотрено в юридических документах. Это больше вопрос политического доверия к Латвии как к партнеру", - отметила Петерсоне-Годмане.

По ее оценке, программу принятия беженцев в Латвии нельзя назвать успешной. Перемещенные в республику мигранты сталкиваются с серьезными трудностями в поиске работы и жилья, а также испытывают сложности с изучением латышского языка.

На днях Латвийское телевидение сообщило, что из 23 беженцев, прибывших в страну по квотам ЕС и получивших здесь официальный статус, 21 человек уже переехали в Германию. При этом, согласно нынешним нормам закона, они имеют право продолжать получать латвийское пособие. "Честно говоря, эта информация меня немного удивляет", - заявил премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя эти данные. Он пообещал, что данный вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на заседании правительства республики.

Латвия ранее согласилась разместить у себя до конца 2017 года 531 беженца из стран Ближнего Востока и Африки, но к настоящему моменту приняла только 69 человек. Переселенцев размещают в центре для беженцев в поселке Муцениеки, расположенном в 20 км от Риги. Покинувшие этот центр беженцы получают пособие в размере 139 евро в месяц, однако эту сумму получает лишь один член семьи переселенцев, остальным начисляется по 97 евро. Изначально сумма пособий для взрослых беженцев составляла 256 евро, а для несовершеннолетних - втрое меньше, но правительство Латвии приняло решение снизить эти выплаты почти вдвое.