Президент Литвы считает, что министр обороны должен уйти в отставку

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ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что министр обороны Юозас Олекас не может находиться на своем посту после вызвавшего широкий общественный резонанс коррупционного скандала с закупками для нужд ВС страны. Об этом она заявила журналистам.
"Министр при таких условиях не может работать", - лаконично изложила президент свою оценку сложившейся ситуации. Грибаускайте также обвинила Олекаса во лжи. "При этом он еще и лжет, что обратился в прокуратуру", - сказала президент.
Государственная служба, контролирующая в Литве публичные закупки, в ходе проверки установила, что в 2014 году военные приобрели различные предметы кухонного инвентаря на сумму €173,8 тыс. по ценам примерно в восемь раз выше рыночных. Контракт был подписан с компанией Nota bene, которая была единственной из участвовавших в конкурсе. Оказалось, что Nota bene с 2006 года выиграла более 50 конкурсов по снабжению армии различным оборудованием общей стоимостью около €30 млн.
5 сентября Министерство обороны сообщило, что армия расторгла скандальный договор. Военные просят Nota bene вернуть согласованную контрактом сумму и забрать со складов поставленные по договору предметы, которыми армия так и не воспользовалась.
Олекас не признает своей ответственности по скандальному контракту и утверждает, что именно он стал инициатором расследования по этому делу. Однако Грибаускайте настаивает на том, что министр должен ответить за негодное руководство системой закупок. "Проверкой был охвачен период в 10 лет, шесть из которых министерство возглавлял Олекас", - сказала она.