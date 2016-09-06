В Киргизии ликвидирован член международной террористической организации

БИШКЕК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Член одной из международных террористических группировок ликвидирован в ходе операции, проведенной сотрудниками спецслужбы Киргизии на территории республики. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны, не уточнив, о какой конкретно группировке может идти речь.

"Органами национальной безопасности республики в ходе контртеррористических мероприятий в окрестностях Бишкека был установлен 39-летний член подпольной ячейки международной террористической организации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во время его задержания боевик попытался оказать сопротивление. "В ходе спецоперации он оказал активное вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ, в результате перестрелки он был ликвидирован", - отмечается в документе.

Во время досмотра личных вещей убитого были изъяты карабин "Сайга", самодельное взрывное устройство "с поражающими элементами" и "значительное количество боеприпасов". "Органами ГКНБ возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.