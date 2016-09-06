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В ЕС потребовали независимого расследования нападения на телеканал "Интер"

Международная панорама
6 сентября, 13:27 UTC+3
"Насилие никогда не может быть приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой", - заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС Майя Косьянчич
Материал из 1 страницы
© EPA/ROMAN PILIPEY

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. ЕС потребовал независимого расследования нападения на украинский телеканал "Интер" и "применения уголовной ответственности для тех, кто угрожает насилием журналистам и СМИ". Об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини - Майя Косьянчич.

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"Свободные и независимые СМИ являются ключевым условием функционирования плюралистического общества и демократии. Насилие никогда не может быть приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой", - заявила она. Косьянчич подчеркнула, что "ЕС уделяет особое внимание всем инцидентам и актам насилия в отношении журналистов СМИ".

"Мы призываем к полному независимому расследованию таких инцидентов, которое не допустит безнаказанности всех ответственных лиц, - продолжила она. - Все доступные средства должны быть использованы для обеспечения безопасности журналистов, включая применение уголовной ответственности к тем, кто угрожает насилием журналистам и СМИ".

Возле одного из зданий "Интера" в Киеве 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

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