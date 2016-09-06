Бундесвер намерен инвестировать в развитие базы Инджирлик в Турции €58 млн

БЕРЛИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министерство обороны ФРГ намерено вложить в развитие базы НАТО Инджирлик в Турции €58 млн. Об этом сообщило интернет-издание Spiegel.

По его данным, около €26 млн пойдут на постройку аэродрома для немецких разведывательных самолетов "Торнадо" и покупку жилых контейнеров. Еще 30 млн планируется направить на создание мобильного командного пункта. В €2 млн обойдется фундамент под ним. Как отметил представитель оборонного ведомства Йенс Флосдорф, мобильный командный пункт в дальнейшем может использоваться и на любой другой военной базе.

Решение об инвестициях долгое время не принималось из-за конфликта, связанного с отказом турецкой стороны пустить на базу Инджирлик немецких депутатов, отметило издание, указав, что сейчас появилась надежда на то, что визит делегации в ближайшее время все же состоится.

Принятая 2 июня Бундестагом резолюция о геноциде армян в Османской империи существенно ухудшила отношения между ФРГ и Турцией. После этого Анкара отказалась пустить на Инджирлик парламентариев во главе со статс-секретарем в Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе. Бундесвер даже рассматривал вариант передислокации "Торнадо" и самолетов-заправщиков немецких ВВС в Иорданию или на Кипр.

В настоящее время на базе в Инджирлике несут службу более 200 военнослужащих из Германии.