Аббас: израильтяне предложили перенести встречу с палестинцами в Москве

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Израильская сторона предложила перенести планировавшиеся на 9 сентября в Москве переговоры с палестинцами по мирному урегулированию. Об этом сообщил здесь президент Палестины Махмуд Аббас на брифинге по итогам консультаций с польским лидером Анджеем Дудой.

"Президент (РФ Владимир) Путин предложил встретиться в Москве 9 сентября. Я согласился. Я должен был непосредственно отсюда (из Варшавы) лететь в Москву на встречу с премьером (Израиля Биньямином) Нетаньяху. К сожалению, вчера состоялись переговоры в Иерусалиме между представителями президента Путина и премьер-министра Нетаньяху. Представитель израильской стороны предложил отсрочить эту встречу", - сказал Аббас.

"Таким образом, эта встреча не состоится. Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог - единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия поддерживает процесс палестино- израильского урегулирования, но пока никаких конкретных договоренностей о проведении в Москве встречи лидеров этих сторон нет.