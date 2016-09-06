Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме в ближайшие дни ожидают ясности, можно ли договориться с РФ по Сирии

Международная панорама
6 сентября, 15:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Речь идет о поддержании в Сирии режима прекращения боевых действий и противостоянии экстремистам из запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра"
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В Белом доме считают, что встреча президентов Владимира Путина и Барака Обамы на полях недавнего саммита "двадцатки" в Китае позволила "выявить сохраняющиеся расхождения" в подходах России и США к ситуации в Сирии. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Лаосе заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс. По его словам, "в ближайшие дни" должно стать ясно, можно ли ликвидировать эти "зазоры".

Читайте также новости по теме:
Борьба с "Исламским государством"
© EPA/STR
Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в Сирии
Путин: экспансия ИГ стала реальным вызовом безопасности для всех стран
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ

Как отметил Родс, изначально "не было ожиданий, что два президента заключат соглашение", то есть сами обо всем договорятся, поскольку сохраняющиеся вопросы "носят технический характер". Ими занимаются делегации двух стран в Женеве под руководством глав внешнеполитических ведомств. Дополнительная встреча лидеров, как уточнил Родс, не ожидается.

Речь идет о поддержании в Сирии режима прекращения боевых действий и противостоянии экстремистам из запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фаттах аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан- Нусра"), напомнил представитель Белого дома. С точки зрения США, предпосылкой для договоренности по этим вопросам должно быть безотлагательное предоставление доступа в Сирию гуманитарной помощи, в том числе в Алеппо, подчеркнул Родс. По его словам, США также продолжают настаивать на том, чтобы в Сирии сохранялось поле деятельности для оппозиции.

На вопрос о возможности создания в Сирии бесполетной зоны Родс ответил, что, с точки зрения Белого дома, это было бы "не лучшим использованием американских ресурсов", поскольку не позволило бы "решить проблемы на земле". Вместе с тем США, по его словам, продолжают поддерживать перекрытие границы с Турцией, через которую происходит приток боевиков в зону конфликта.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама