В Белом доме в ближайшие дни ожидают ясности, можно ли договориться с РФ по Сирии

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В Белом доме считают, что встреча президентов Владимира Путина и Барака Обамы на полях недавнего саммита "двадцатки" в Китае позволила "выявить сохраняющиеся расхождения" в подходах России и США к ситуации в Сирии. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Лаосе заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс. По его словам, "в ближайшие дни" должно стать ясно, можно ли ликвидировать эти "зазоры".

Как отметил Родс, изначально "не было ожиданий, что два президента заключат соглашение", то есть сами обо всем договорятся, поскольку сохраняющиеся вопросы "носят технический характер". Ими занимаются делегации двух стран в Женеве под руководством глав внешнеполитических ведомств. Дополнительная встреча лидеров, как уточнил Родс, не ожидается.

Речь идет о поддержании в Сирии режима прекращения боевых действий и противостоянии экстремистам из запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фаттах аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан- Нусра"), напомнил представитель Белого дома. С точки зрения США, предпосылкой для договоренности по этим вопросам должно быть безотлагательное предоставление доступа в Сирию гуманитарной помощи, в том числе в Алеппо, подчеркнул Родс. По его словам, США также продолжают настаивать на том, чтобы в Сирии сохранялось поле деятельности для оппозиции.

На вопрос о возможности создания в Сирии бесполетной зоны Родс ответил, что, с точки зрения Белого дома, это было бы "не лучшим использованием американских ресурсов", поскольку не позволило бы "решить проблемы на земле". Вместе с тем США, по его словам, продолжают поддерживать перекрытие границы с Турцией, через которую происходит приток боевиков в зону конфликта.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье