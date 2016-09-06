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Установлена личность смертника, совершившего теракт в посольстве Китая в Киргизии

Международная панорама
6 сентября, 15:18 дата обновления: 6 сентября, 15:26 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Заказчиками теракта у посольства КНР в Киргизии были уйгурские террористы из Сирии
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© EPA/IGOR KOVALENKO

БИШКЕК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии установили личность смертника, организовавшего теракт возле посольства Китая в Бишкеке. Об этом ТАСС сообщили в Госкомитете национальной безопасности республики (ГКНБ).

"Данный гражданин был завербован в Турции. По нашим данным, он имел паспорт гражданина Таджикистана на имя Бурхантдина Джамтураева", - заявили в ведомстве. Также установлен круг лиц, причастных к совершению данного террористического акта, пятеро граждан республики задержаны и находятся в следственном изоляторе, отметили в ГКНБ.

В ведомстве считают, что организаторы и исполнитель теракта связаны с одной из террористических группировок, которая в настоящее время воюет в Сирии.

Заказчиками теракта были уйгурские террористы из Сирии. 

"Заказчиками теракта являются действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, связанные с террористической организацией "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ), - говорится в сообщении.

 Эмиссары этой организации через главаря международной террористической организации "Джамаат ат-таухид ва аль-джихад" Абу Салоха поставили перед исполнителями задачу организовать террористический акт в отношении Посольства КНР и профинансировали акцию.

Четверо причастных к теракту в Бишкеке боевиков объявлены в розыск

"Мы установили организаторов и исполнителей теракта, а также их пособников и помощников, пятеро из которых уже задержаны", - сказал он. По его словам, еще четверо объявлены в международный розыск.

"Также установлена личность террориста-смертника, им оказался член международной террористической организации "Исламское движение Туркестана в Сирии". Он имел паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Зуира Халимова и являлся уйгуром", - отметил Сулайманов. По его словам, по факту взрыва возле посольства Китая в Киргизии возбуждено уголовное дело по статьям "Терроризм" и "Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Взрыв возле посольства Китая в Киргизии прогремел в конце прошлого месяца. На начиненной взрывчаткой автомашине смертник протаранил ворота дипломатического представительства и подорвал автомобиль, ранения получили два гражданина Киргизии. Среди дипломатов пострадавших нет, а террорист погиб на месте.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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