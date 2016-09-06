Предварительное голосование в ДНР состоится 2 октября

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ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Предварительное голосование (праймериз) в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назначено на 2 октября. Об этом сообщил во вторник пресс-атташе Временной избирательной комиссии (ВрИК) ДНР Олег Балыкин.
"На своем заседании 1 сентября 2016 года ВрИК приняла решение назначить дату проведения предварительного голосования на выборах кандидатов в депутаты местных советов и на должности местных глав на 2 октября 2016 года, установить местом проведения праймериз город Донецк", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что "процесс выдвижения кандидатов на праймериз начнется 9 сентября".
О проведении всенародного общественного голосования - праймериз - было объявлено в ДНР 4 июля главой республики Александром Захарченко. Праймериз должны предшествовать местным выборам в Донбассе и призваны прояснить в этой связи общие настроения и предпочтения жителей. Решение о создании Временной избирательной комиссии было принято 25 июля на республиканской конференции по подготовке всенародного предварительного голосования.