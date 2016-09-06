Съемочная группа RT попала под минометный обстрел в Ливии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Съемочная группа российского телеканала RT попала под минометный обстрел в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Корреспонденту RT Уильяму Уайтману удалось побывать на линии фронта в Ливии, где продолжаются бои проправительственных сил с террористами "Исламского государства" (организация запрещена в России). RT подготовил серию эксклюзивных репортажей - в ходе съемок первого сюжета журналисты канала едва не подверглись нападению террориста-смертника и попали под минометный обстрел", - сообщили в пресс-службе.

Когда журналисты RT пересекали один из перекрестков, в их сторону направился автомобиль с террористом-смертником, однако ливийским бойцам удалось взорвать машину, начиненную взрывчаткой. Вслед за взрывом начался минометный обстрел - один из снарядов ударил в то место, где ранее находилась съемочная группа, добавили в пресс-службе.