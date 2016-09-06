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Съемочная группа RT попала под минометный обстрел в Ливии

Международная панорама
6 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Кроме того, журналисты канала едва не подверглись нападению террориста-смертника
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© AP Photo/Feres Najar

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Съемочная группа российского телеканала RT попала под минометный обстрел в Ливии. Об этом сообщили  в пресс-службе телеканала.

"Корреспонденту RT Уильяму Уайтману удалось побывать на линии фронта в Ливии, где продолжаются бои проправительственных сил с террористами "Исламского государства" (организация запрещена в России). RT подготовил серию эксклюзивных репортажей - в ходе съемок первого сюжета журналисты канала едва не подверглись нападению террориста-смертника и попали под минометный обстрел", - сообщили в пресс-службе.

Когда журналисты RT пересекали один из перекрестков, в их сторону направился автомобиль с террористом-смертником, однако ливийским бойцам удалось взорвать машину, начиненную взрывчаткой. Вслед за взрывом начался минометный обстрел - один из снарядов ударил в то место, где ранее находилась съемочная группа, добавили в пресс-службе.

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Ливия: исламисты против армии
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