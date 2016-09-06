ООН: около 600 тысяч сирийцев живут в тяжелых условиях в осажденных городах

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 600 тысяч сирийцев живут в осажденных районах и городах в крайне трудных условиях, с января нынешнего года в результате боевых действий число оказавшихся в окружении мирных жителей выросло более чем на 100 тысяч. Эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве 12-м докладе комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Он охватывает период с 10 января по 20 июля.

"Около 600 тысяч гражданских лиц в провинциях Дамаск, Риф Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хомс и Идлиб продолжают страдать от жестоких условий, связанных с продолжительными осадами", - отмечает комиссия. Всего в осажденных и труднодоступных районах страны "борьбу за выживание" ведут более 6 млн человек.

Несмотря на "некоторые улучшение гуманитарного доступа" в эти места после достижения в феврале соглашения о прекращении боевых действий, "отсутствие непрерывного сотрудничества между сторонами конфликта продолжает приводить к острому недоеданию и растущей смертности".

Согласно докладу, с 10 января по 20 июля число гражданских лиц, живущих в осажденных районах, выросло на 103,5 тысячи человек, а в труднодоступных - на 870 тысяч. Комиссия "серьезно обеспокоена" положением "по меньшей мере 300 тысяч гражданских лиц в восточной части города Алеппо", поскольку в июле правительственными силами была перерезана "последняя линия снабжения - дорога Кастелло". В своих рекомендациях эксперты призывают "немедленно снять все осады", напоминая, что "международное право запрещает использовать голод как метод войны, а также препятствовать безопасному выходу гражданского населения из осажденных районов".

Беженцы и внутренне перемещенные лица

Около 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть родину в результате вооруженного конфликта, еще почти 6,6 млн стали внутренне перемещенными лицами, также говорится в 12-м, докладе комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

"Вследствие нового роста насилия в Сирийской Арабской Республике число беженцев и внутренне перемещенных лиц растет", - отмечает комиссия. "Почти 5 млн сирийцев пересекли границу и стали беженцами, большинство - более 4 млн - сейчас живут в соседних странах", - говорится в докладе. При этом лишь 10% из них "ищут спасения в Европе". Эксперты обращают внимание на то, что "многие страны с высокими доходами, расположенные вне Европы, не предоставили мест для расселения сирийских беженцев".

"Около 6,6 млн сирийцев, в большинстве своем женщины и дети, стали перемещенными лицами внутри границ своей страны, - указывает комиссия. - Большинство живут в сооруженных из подручных материалов лагерях вдоль границ". Некоторые лагеря подвергались артиллерийским обстрелам и бомбардировкам.

Медицинские службы и возможности для обучения детей там "в значительной степени отсутствуют". Тот факт, что сирийцы продолжают прибывать в эти лагеря, "говорит о серьезной опасности, с которой они столкнулись в тех местах, откуда бежали". Комиссия ООН ожидает от мирового сообщества "более активного сотрудничества в оказании помощи и защиты" людям, вынужденно покинувшим свои дома в Сирии, а также "справедливого международного распределения ответственности" при решении этой проблемы.

Режим прекращении боевых действий

Необходимо "вдохнуть новую жизнь" в действующий с 27 февраля в Сирии режим прекращении боевых действий. С такой рекомендацией выступила во вторник комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в стране.

В опубликованном в Женеве очередном, 12-м, докладе о положении в области прав и свобод комиссия подчеркнула, что нарушения прав человека, включая убийства, похищения людей, пытки и сексуальное насилие, внесудебные казни, "остаются характерной чертой этого кровавого конфликта". Февральское соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве Международной группы поддержки Сирии, руководимой Россией и США, "вселило надежду" в возможность прекращения войны, однако с марта отмечен рост насилия "с тяжелыми последствиями для гражданского населения". Комиссия рекомендовала "всем сторонам" "вдохнуть новую жизнь в режим прекращения боевых действий, свести к минимуму потери среди гражданских лиц, прекратить неизбирательные атаки против гражданского населения".

Следует "обеспечить более эффективное сотрудничество в противодействии террористам, включенным в список Совета Безопасности ООН", уверены эксперты. Антиправительственные вооруженные группы должны "отречься от экстремистских элементов". Необходимо немедленно снять осаду с окруженных городов, установить гуманитарные паузы и обеспечить беспрепятственную доставку помощи населению.

"Без возвращения к мирному процессу сирийский конфликт, а также насилие и злоупотребления, которые он питает, продолжатся", - указывает комиссия. Она ожидает от "всех ключевых сторон" шагов по "деэскалации конфликта и проведение конструктивных переговоров". Постоянным членам Совета Безопасности ООН рекомендовано "действовать согласованно", добиваясь прекращения насилия и продолжения "инклюзивного и устойчивого политического переходного процесса в стране".

При этом усилия спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, указывают эксперты, "заслуживают большей поддержки, чтобы генерировать больше тяги в направлении мира".

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